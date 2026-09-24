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Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02) купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02)

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Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02) - фото 3
Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02) - фото 4
Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02) - фото 5
Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02) - фото 6
Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02) - фото 7
Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02) - фото 8
Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02) - фото 1
  • Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02) - фото 2
  • Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02) - фото 3
  • Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02) - фото 4
  • Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02) - фото 5
  • Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02) - фото 6
  • Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02) - фото 7
  • Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02) - фото 8
  • Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656355
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
44

Описание товара Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02)

Сильный ток 5A для быстрой зарядки устройств Huawei / Xiaomi. Он совместим с основными протоколами быстрой зарядки, включая FCP и QC3.0, для быстрой полной зарядки телефонов Huawei, Xiaomi и других телефонов. Полная зарядка за 2,5 часа. Включите Switch и играйте без перебоев. Десять тысяч попыток принудительного включения и выключения доказывают, что плотно прилегающий разъем не повредит телефонные порты. Интеллектуальный чип электронного маркера защищает устройства. Интеллектуальный чип E-Marker, сертифицированный USB-IF, может автоматически определять ток и напряжение, необходимые для безопасной зарядки.8 нитей утолщенных луженых медных сердечников. Большая площадь проводимости обеспечивает меньшую мощность передачи 100 Вт и более высокую скорость. Загрузите фильм размером 1G всего за 24 секунды. Скорость передачи до 480 Мбит / с для быстрой загрузки больших файлов. Быстрая зарядка 100 Вт. Выход для зарядки телефонов, планшетов и ноутбуков. Утолщенный провод из ТПЭ и износостойкая оболочка из АБС предохраняют кабель от частых повреждений и изменений.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Описание
Сильный ток 5A для быстрой зарядки устройств Huawei / Xiaomi. Он совместим с основными протоколами быстрой зарядки, включая FCP и QC3.0, для быстрой полной зарядки телефонов Huawei, Xiaomi и других телефонов. Полная зарядка за 2,5 часа. Включите Switch и играйте без перебоев. Десять тысяч попыток принудительного включения и выключения доказывают, что плотно прилегающий разъем не повредит телефонные порты. Интеллектуальный чип электронного маркера защищает устройства. Интеллектуальный чип E-Marker, сертифицированный USB-IF, может автоматически определять ток и напряжение, необходимые для безопасной зарядки.8 нитей утолщенных луженых медных сердечников. Большая площадь проводимости обеспечивает меньшую мощность передачи 100 Вт и более высокую скорость. Загрузите фильм размером 1G всего за 24 секунды. Скорость передачи до 480 Мбит / с для быстрой загрузки больших файлов. Быстрая зарядка 100 Вт. Выход для зарядки телефонов, планшетов и ноутбуков. Утолщенный провод из ТПЭ и износостойкая оболочка из АБС предохраняют кабель от частых повреждений и изменений.
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