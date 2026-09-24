Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02)
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Характеристики
Описание товара Кабель Baseus Superior 1m White (CATYS-B02)
Сильный ток 5A для быстрой зарядки устройств Huawei / Xiaomi. Он совместим с основными протоколами быстрой зарядки, включая FCP и QC3.0, для быстрой полной зарядки телефонов Huawei, Xiaomi и других телефонов. Полная зарядка за 2,5 часа. Включите Switch и играйте без перебоев. Десять тысяч попыток принудительного включения и выключения доказывают, что плотно прилегающий разъем не повредит телефонные порты. Интеллектуальный чип электронного маркера защищает устройства. Интеллектуальный чип E-Marker, сертифицированный USB-IF, может автоматически определять ток и напряжение, необходимые для безопасной зарядки.8 нитей утолщенных луженых медных сердечников. Большая площадь проводимости обеспечивает меньшую мощность передачи 100 Вт и более высокую скорость. Загрузите фильм размером 1G всего за 24 секунды. Скорость передачи до 480 Мбит / с для быстрой загрузки больших файлов. Быстрая зарядка 100 Вт. Выход для зарядки телефонов, планшетов и ноутбуков. Утолщенный провод из ТПЭ и износостойкая оболочка из АБС предохраняют кабель от частых повреждений и изменений.
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