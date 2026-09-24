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Кабель Baseus Cafule 1m Black (CAKF000101) купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus Cafule 1m Black (CAKF000101)

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Кабель Baseus Cafule 1m Black (CAKF000101) - фото 1
Кабель Baseus Cafule 1m Black (CAKF000101) - фото 2
Кабель Baseus Cafule 1m Black (CAKF000101) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-A
Цвет
черный
  • Кабель Baseus Cafule 1m Black (CAKF000101) - фото 1
  • Кабель Baseus Cafule 1m Black (CAKF000101) - фото 2
  • Кабель Baseus Cafule 1m Black (CAKF000101) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722733
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-A
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х3
Вес, г.
81

Описание товара Кабель Baseus Cafule 1m Black (CAKF000101)

Прочный кабель Baseus из качественных материалов, генерирующий до 66 Вт энергии. Благодаря примененным защитам он не перегревается и не теряет своих свойств. Благодаря высокой мощности в 66 Вт кабель Baseus может справиться с зарядкой ноутбуков со встроенным портом USB Type-C. Кабель очень прочный и выдерживает интенсивное использование. Металлические концевики и нейлоновая оплетка, защитит кабель от повреждений, а идущая в комплекте липучка, поможет аккуратно хранить кабель.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Cafule 1m Black (CAKF000101)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-A
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Прочный кабель Baseus из качественных материалов, генерирующий до 66 Вт энергии. Благодаря примененным защитам он не перегревается и не теряет своих свойств. Благодаря высокой мощности в 66 Вт кабель Baseus может справиться с зарядкой ноутбуков со встроенным портом USB Type-C. Кабель очень прочный и выдерживает интенсивное использование. Металлические концевики и нейлоновая оплетка, защитит кабель от повреждений, а идущая в комплекте липучка, поможет аккуратно хранить кабель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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