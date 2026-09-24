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Кабель Baseus Glimmer 1m White (CADH000002) купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus Glimmer 1m White (CADH000002)

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Кабель Baseus Glimmer 1m White (CADH000002) - фото 1
Кабель Baseus Glimmer 1m White (CADH000002) - фото 2
Кабель Baseus Glimmer 1m White (CADH000002) - фото 3
Кабель Baseus Glimmer 1m White (CADH000002) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus Glimmer 1m White (CADH000002) - фото 1
  • Кабель Baseus Glimmer 1m White (CADH000002) - фото 2
  • Кабель Baseus Glimmer 1m White (CADH000002) - фото 3
  • Кабель Baseus Glimmer 1m White (CADH000002) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656335
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
58

Описание товара Кабель Baseus Glimmer 1m White (CADH000002)

Нужен кабель, позволяющий быстро заряжать телефон и мгновенно передавать данные? Кабель Baseus Glimmer USB-C to Lightning поддерживает технологию быстрой зарядки PD, обладает мощностью 20 Вт и широко совместим с устройствами Apple. Скорость передачи данных достигает 480 Мбит/с. Изделие отличается продуманной и аккуратной конструкцией, которая обеспечивает безопасность использования и долгий срок службы. Длина кабеля составляет 1 м. Для удобства хранения в комплект входит липучка.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Glimmer 1m White (CADH000002)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Нужен кабель, позволяющий быстро заряжать телефон и мгновенно передавать данные? Кабель Baseus Glimmer USB-C to Lightning поддерживает технологию быстрой зарядки PD, обладает мощностью 20 Вт и широко совместим с устройствами Apple. Скорость передачи данных достигает 480 Мбит/с. Изделие отличается продуманной и аккуратной конструкцией, которая обеспечивает безопасность использования и долгий срок службы. Длина кабеля составляет 1 м. Для удобства хранения в комплект входит липучка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Baseus Glimmer 1m White (CADH000002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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