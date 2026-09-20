Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422)
Автомобильный держатель UGREEN для телефона имеет подпружиненную конструкцию, которая фиксирует устройство надежно и плотно, без шатания. Миниатюрный размер, удобный для переноски, не блокирует вентиляционное отверстие. Универсальная совместимость Этот автомобильный держатель совместим со смартфонами с диагональю экрана 4.7–7.12” (ширина: 61–83 мм), включая iPhone 13/ 12 Mini/ 11 Pro/ XS Max/ XS/ XR/ X/ Max/ 8 Plus/ 8/ 7 Plus/ 7/ 6S Plus/ 6S/ 6/ SE, Samsung Galaxy S21 Ultra/ S20/ S10/ S9/ S8/ S7/ A71/ A51 и другие. Надежно и без царапин Автомобильный держатель для телефона изготовлен из улучшенного силиконового материала и имеет встроенную металлическую структуру из марганцовистой стали, чтобы гарантировать, что долговременный зажим не упадет, а вентиляционное отверстие не поцарапается. Лучший угол обзора Держатель мобильного телефона поддерживает вращение на 360°, вы можете настроить как горизонтальное, так и вертикальное положение, удерживая руки с обеих сторон автомобильного крепления. Внутренняя часть дужек также сделана из силиконового материала, который может защитить телефон от царапин. Пожалуйста, обратите внимание 1 Используйте устройство с горизонтальными вентиляционными отверстиями. Не рекомендуется использование при вертикальных, круглых, дугообразных и втягивающего типа вентиляционных отверстиях. Пожалуйста, обратите внимание 2 Это крепление нельзя использовать с телефоном, на задней панели которого есть попсокет. Убедитесь, что общая толщина телефона с чехлом не превышает 11 мм.
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