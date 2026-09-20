Дрель Ferm PDM1048P
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Дрель
Мощность
450
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655164
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель
Мощность
450
В кейсе
нет
Блокировка кнопки включения
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
нет
Мин. диаметр патрона,
1.5 мм
Макс. диаметр патрона, мм
10 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. частота вращения шпинделя
3300
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Дополнительная рукоятка
нет
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
255x265x70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х7
Вес, кг.
5
Описание товара Дрель Ferm PDM1048P
Дрель FERM IND PDM1048P 5010000012 используется для сверления отверстий. Имеет возможность регулировать обороты, что позволяет настроить инструмент под необходимый материал. Компактная конструкция оснащена высококачественным шестигранным ключом с функцией блокировки для легкой замены сверла. Прочный футляр для хранения позволяет удобно брать с собой инструмент на выездные работы.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Дрель
Мощность
450
В кейсе
нет
Блокировка кнопки включения
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
нет
Мин. диаметр патрона,
1.5 мм
Макс. диаметр патрона, мм
10 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Развернуть
Макс. частота вращения шпинделя
3300
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Дополнительная рукоятка
нет
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
255x265x70
Страна производитель
Китай
Дрель FERM IND PDM1048P 5010000012 используется для сверления отверстий. Имеет возможность регулировать обороты, что позволяет настроить инструмент под необходимый материал. Компактная конструкция оснащена высококачественным шестигранным ключом с функцией блокировки для легкой замены сверла. Прочный футляр для хранения позволяет удобно брать с собой инструмент на выездные работы.
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