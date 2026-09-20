Top.Mail.Ru
Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS - фото 1
Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS - фото 2
Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS - фото 3
Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS - фото 4
Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS - фото 5
Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS - фото 6
Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS - фото 1
  • Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS - фото 2
  • Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS - фото 3
  • Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS - фото 4
  • Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS - фото 5
  • Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS - фото 6
  • Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
400 руб.  450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654309
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
150

Описание товара Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS

Мышь проводная ExeGate SH-9025L2 привлекает внимание сдержанным простым исполнением и достойной «начинкой», состоящей из оптического светодиодного сенсора с максимальным разрешением 1000 dpi. Именно с его помощью вы прочувствуете всю легкость скольжения и поразительную точность при наведении курсора. Отдельного внимания достоин корпус мыши проводной ExeGate SH-9025L2 на основе пластика с матовым покрытием, которое предупреждает ее скольжение, гарантируя комфортную работу за экраном ПК или ноутбука. Кроме того, подобной поверхности не свойственно постоянное накапливание загрязнений и оседание частиц пыли. Удобный захват аксессуара правой и левой рукой гарантирует тщательно продуманная форма. Представленная модель включает в себя 3 кнопки, в числе которых колесико прокрутки, незаменимое при осуществлении быстрого просмотра файлов. Для подключения к необходимому устройству используется интерфейс USB Type-A.

Отзывы о товаре Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Мышь проводная ExeGate SH-9025L2 привлекает внимание сдержанным простым исполнением и достойной «начинкой», состоящей из оптического светодиодного сенсора с максимальным разрешением 1000 dpi. Именно с его помощью вы прочувствуете всю легкость скольжения и поразительную точность при наведении курсора. Отдельного внимания достоин корпус мыши проводной ExeGate SH-9025L2 на основе пластика с матовым покрытием, которое предупреждает ее скольжение, гарантируя комфортную работу за экраном ПК или ноутбука. Кроме того, подобной поверхности не свойственно постоянное накапливание загрязнений и оседание частиц пыли. Удобный захват аксессуара правой и левой рукой гарантирует тщательно продуманная форма. Представленная модель включает в себя 3 кнопки, в числе которых колесико прокрутки, незаменимое при осуществлении быстрого просмотра файлов. Для подключения к необходимому устройству используется интерфейс USB Type-A.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...