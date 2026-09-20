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Аккумуляторы Eneloop BK-4MCDE/2BE AAA 800 2шт купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторы Eneloop BK-4MCDE/2BE AAA 800 2шт

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Аккумуляторы Eneloop BK-4MCDE/2BE AAA 800 2шт - фото 1
Аккумуляторы Eneloop BK-4MCDE/2BE AAA 800 2шт - фото 2
Аккумуляторы Eneloop BK-4MCDE/2BE AAA 800 2шт - фото 3
Аккумуляторы Eneloop BK-4MCDE/2BE AAA 800 2шт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
  • Аккумуляторы Eneloop BK-4MCDE/2BE AAA 800 2шт - фото 1
  • Аккумуляторы Eneloop BK-4MCDE/2BE AAA 800 2шт - фото 2
  • Аккумуляторы Eneloop BK-4MCDE/2BE AAA 800 2шт - фото 3
  • Аккумуляторы Eneloop BK-4MCDE/2BE AAA 800 2шт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653958
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Аккумуляторы
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
80

Описание товара Аккумуляторы Eneloop BK-4MCDE/2BE AAA 800 2шт

Аккумулятор Panasonic Eneloop – надежный и безопасный источник питания с номинальной емкостью 800 мАч, который одинаково хорошо подходит для обеспечения автономной работы различной бытовой и цифровой техники. Комплект поставки включает в себя две батареи форм-фактора AA, являющегося одним из наиболее популярных и востребованных среди пользователей. Никель-металлогидридные аккумуляторы Panasonic Eneloop выдерживают до 2100 циклов перезарядки и способны прослужить длительный срок даже при самых активных сценариях использования.

Отзывы о товаре Аккумуляторы Eneloop BK-4MCDE/2BE AAA 800 2шт




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Аккумуляторы
Описание
Аккумулятор Panasonic Eneloop – надежный и безопасный источник питания с номинальной емкостью 800 мАч, который одинаково хорошо подходит для обеспечения автономной работы различной бытовой и цифровой техники. Комплект поставки включает в себя две батареи форм-фактора AA, являющегося одним из наиболее популярных и востребованных среди пользователей. Никель-металлогидридные аккумуляторы Panasonic Eneloop выдерживают до 2100 циклов перезарядки и способны прослужить длительный срок даже при самых активных сценариях использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторы Eneloop BK-4MCDE/2BE AAA 800 2шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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