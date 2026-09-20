Аккумуляторы Eneloop BK-4MCDE/2BE AAA 800 2шт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653958
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
80
Описание товара Аккумуляторы Eneloop BK-4MCDE/2BE AAA 800 2шт
Аккумулятор Panasonic Eneloop – надежный и безопасный источник питания с номинальной емкостью 800 мАч, который одинаково хорошо подходит для обеспечения автономной работы различной бытовой и цифровой техники. Комплект поставки включает в себя две батареи форм-фактора AA, являющегося одним из наиболее популярных и востребованных среди пользователей. Никель-металлогидридные аккумуляторы Panasonic Eneloop выдерживают до 2100 циклов перезарядки и способны прослужить длительный срок даже при самых активных сценариях использования.
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Аккумулятор Panasonic Eneloop – надежный и безопасный источник питания с номинальной емкостью 800 мАч, который одинаково хорошо подходит для обеспечения автономной работы различной бытовой и цифровой техники. Комплект поставки включает в себя две батареи форм-фактора AA, являющегося одним из наиболее популярных и востребованных среди пользователей. Никель-металлогидридные аккумуляторы Panasonic Eneloop выдерживают до 2100 циклов перезарядки и способны прослужить длительный срок даже при самых активных сценариях использования.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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