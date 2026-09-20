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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653956
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Описание товара Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/8BE AA 2000 8шт
Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE с повышенным ресурсом и длительным хранением заряда.3MCDE– это уже 5-епоколение Eneloop: минимальная емкость увеличилась с 1900 до 2000 мАч, а время хранения заряда: с 5 до 10 лет. В то время как обычные аккумуляторы выдерживают в среднем от 500 до 1000 циклов перезарядки, аккумуляторы Eneloopмогутперезаряжаться до 2100 раз. Благодаря очень медленной саморазрядке эти аккумуляторы сохраняют около 90% заряда через год хранения и около 70% заряда через 10 лет. Еще одним серьезным преимуществом является их морозостойкость: аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE сохраняют работоспособность при температурах до -20° С.
Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE с повышенным ресурсом и длительным хранением заряда.3MCDE– это уже 5-епоколение Eneloop: минимальная емкость увеличилась с 1900 до 2000 мАч, а время хранения заряда: с 5 до 10 лет. В то время как обычные аккумуляторы выдерживают в среднем от 500 до 1000 циклов перезарядки, аккумуляторы Eneloopмогутперезаряжаться до 2100 раз. Благодаря очень медленной саморазрядке эти аккумуляторы сохраняют около 90% заряда через год хранения и около 70% заряда через 10 лет. Еще одним серьезным преимуществом является их морозостойкость: аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE сохраняют работоспособность при температурах до -20° С.
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