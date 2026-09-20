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Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/8BE AA 2000 8шт купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/8BE AA 2000 8шт

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Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/8BE AA 2000 8шт - фото 1
Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/8BE AA 2000 8шт - фото 2
Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/8BE AA 2000 8шт - фото 3
Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/8BE AA 2000 8шт - фото 4
Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/8BE AA 2000 8шт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
  • Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/8BE AA 2000 8шт - фото 1
  • Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/8BE AA 2000 8шт - фото 2
  • Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/8BE AA 2000 8шт - фото 3
  • Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/8BE AA 2000 8шт - фото 4
  • Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/8BE AA 2000 8шт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653956
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Аккумуляторы
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
150

Описание товара Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/8BE AA 2000 8шт

Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE с повышенным ресурсом и длительным хранением заряда.3MCDE– это уже 5-епоколение Eneloop: минимальная емкость увеличилась с 1900 до 2000 мАч, а время хранения заряда: с 5 до 10 лет. В то время как обычные аккумуляторы выдерживают в среднем от 500 до 1000 циклов перезарядки, аккумуляторы Eneloopмогутперезаряжаться до 2100 раз. Благодаря очень медленной саморазрядке эти аккумуляторы сохраняют около 90% заряда через год хранения и около 70% заряда через 10 лет. Еще одним серьезным преимуществом является их морозостойкость: аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE сохраняют работоспособность при температурах до -20° С.

Отзывы о товаре Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/8BE AA 2000 8шт




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Аккумуляторы
Описание
Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE с повышенным ресурсом и длительным хранением заряда.3MCDE– это уже 5-епоколение Eneloop: минимальная емкость увеличилась с 1900 до 2000 мАч, а время хранения заряда: с 5 до 10 лет. В то время как обычные аккумуляторы выдерживают в среднем от 500 до 1000 циклов перезарядки, аккумуляторы Eneloopмогутперезаряжаться до 2100 раз. Благодаря очень медленной саморазрядке эти аккумуляторы сохраняют около 90% заряда через год хранения и около 70% заряда через 10 лет. Еще одним серьезным преимуществом является их морозостойкость: аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE сохраняют работоспособность при температурах до -20° С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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