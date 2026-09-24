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Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA)

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Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 7
Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 8
Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 9
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Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 640
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 7
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 8
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 9
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 10
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 11
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14&quot; (818C3EA) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
63 530 руб.  97 190 руб. 
Начислим 1017 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652919
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA)
63 530 руб. -35%
97 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 640
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
1335U
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Втч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х30х7
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA)

Компактный и стильный ноутбук HP в элегантном серебристом цвете объединил технологичность и удобство. Прочный металлический корпус надёжно защищает устройство и подчёркивает премиальный внешний вид. 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 выдаёт яркую, чёткую картинку — идеально для работы, учёбы или развлечений. Мощный процессор Intel Core i5 и 8 Гб оперативной памяти DDR4 обеспечивают отличную производительность для многозадачности, работы с документами и общения онлайн. Встроенный SSD ускоряет запуск приложений. Для вашей безопасности — сканер отпечатка пальца. Клавиатура с подсветкой делает работу даже в полумраке максимально комфортной. Установленная Windows 11 Pro и удобство в каждом элементе — для вашего успеха каждый день.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 640
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
1335U
Развернуть
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Втч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и стильный ноутбук HP в элегантном серебристом цвете объединил технологичность и удобство. Прочный металлический корпус надёжно защищает устройство и подчёркивает премиальный внешний вид. 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 выдаёт яркую, чёткую картинку — идеально для работы, учёбы или развлечений. Мощный процессор Intel Core i5 и 8 Гб оперативной памяти DDR4 обеспечивают отличную производительность для многозадачности, работы с документами и общения онлайн. Встроенный SSD ускоряет запуск приложений. Для вашей безопасности — сканер отпечатка пальца. Клавиатура с подсветкой делает работу даже в полумраке максимально комфортной. Установленная Windows 11 Pro и удобство в каждом элементе — для вашего успеха каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 63530 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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