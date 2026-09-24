Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 640
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%63 530 руб. 97 190 руб.
В наличии
Код товара: 652919
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63 530 руб. -35%
97 190 руб.
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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 640
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
1335U
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Втч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х30х7
Вес, кг.
2.7
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA)
Компактный и стильный ноутбук HP в элегантном серебристом цвете объединил технологичность и удобство. Прочный металлический корпус надёжно защищает устройство и подчёркивает премиальный внешний вид. 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 выдаёт яркую, чёткую картинку — идеально для работы, учёбы или развлечений. Мощный процессор Intel Core i5 и 8 Гб оперативной памяти DDR4 обеспечивают отличную производительность для многозадачности, работы с документами и общения онлайн. Встроенный SSD ускоряет запуск приложений. Для вашей безопасности — сканер отпечатка пальца. Клавиатура с подсветкой делает работу даже в полумраке максимально комфортной. Установленная Windows 11 Pro и удобство в каждом элементе — для вашего успеха каждый день.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Для офиса, Серебристый, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, IPS, Intel, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 640
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
1335U
Развернуть
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Втч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Компактный и стильный ноутбук HP в элегантном серебристом цвете объединил технологичность и удобство. Прочный металлический корпус надёжно защищает устройство и подчёркивает премиальный внешний вид. 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 выдаёт яркую, чёткую картинку — идеально для работы, учёбы или развлечений. Мощный процессор Intel Core i5 и 8 Гб оперативной памяти DDR4 обеспечивают отличную производительность для многозадачности, работы с документами и общения онлайн. Встроенный SSD ускоряет запуск приложений. Для вашей безопасности — сканер отпечатка пальца. Клавиатура с подсветкой делает работу даже в полумраке максимально комфортной. Установленная Windows 11 Pro и удобство в каждом элементе — для вашего успеха каждый день.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Для офиса, Серебристый, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, IPS, Intel, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Для офиса, Серебристый, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, IPS, Intel, С SSD
Ноутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 63530 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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