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Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007

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Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 1
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 2
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 3
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 4
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 5
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 6
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 7
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 8
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 9
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 10
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 11
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 12
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 13
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 14
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 15
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 16
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire 5
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 9
  • Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 10
  • Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 11
  • Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 12
  • Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 13
  • Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 14
  • Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 15
  • Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 16
  • Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 130 руб. 
Начислим 1059 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 701348
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Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007
66 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 5
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик, металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х6
Вес, кг.
1.78

Описание товара Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007

Для кого и под какие задачи

Acer Aspire 5 A515-58P - современный универсальный ноутбук для продуктивной работы и учебы. Благодаря процессору Intel Core i7 13-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти он отлично справляется с офисными программами, многозадачностью и веб-серфингом. Модель подойдет студентам, офисным работникам и тем, кто ищет надежный ноутбук для дома с запасом производительности на будущее.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core i7-1355U обеспечивает высокую производительность в повседневных задачах благодаря 10 ядрам (2P + 8E) и поддержке до 12 потоков. Встроенная графика Intel Iris Xe достаточна для работы с фото, воспроизведения 4K-видео и казуальных игр. Связка CPU и интегрированного GPU оптимальна для работы с офисными приложениями, браузером и легкой графикой, хотя для серьезного гейминга или профессиональной обработки видео потребуется более мощная конфигурация.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-дисплей обеспечивает комфортные углы обзора и достойную цветопередачу для работы с документами и просмотра медиаконтента. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в ярко освещенном помещении. Full HD разрешение (1920?1080) оптимально для этой диагонали, обеспечивая четкое изображение и комфортный масштаб интерфейса без необходимости дополнительного масштабирования.

Память, накопители и расширение

Объем оперативной памяти в 16 ГБ позволяет комфортно работать с десятками вкладок браузера и несколькими тяжелыми приложениями одновременно. Быстрый NVMe SSD на 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов и медиафайлов. При необходимости систему хранения можно расширить, установив дополнительный накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом сером цвете и отличается сбалансированными габаритами для 15-дюймового ноутбука. Система охлаждения справляется с температурным режимом процессора в повседневных задачах, хотя под длительной нагрузкой может быть слышен шум вентиляторов. Энергоэффективный процессор серии U и оптимизированная платформа обеспечивают достойное время автономной работы для продуктивного рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Рекомендуется сразу запланировать установку операционной системы и базового программного обеспечения. Модель оптимальна для тех, кто ищет производительный рабочий ноутбук с хорошим экраном и достаточным объемом памяти, но не планирует использовать его для требовательных игр или сложной графики.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 5
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик, металл
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Acer Aspire 5 A515-58P - современный универсальный ноутбук для продуктивной работы и учебы. Благодаря процессору Intel Core i7 13-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти он отлично справляется с офисными программами, многозадачностью и веб-серфингом. Модель подойдет студентам, офисным работникам и тем, кто ищет надежный ноутбук для дома с запасом производительности на будущее.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core i7-1355U обеспечивает высокую производительность в повседневных задачах благодаря 10 ядрам (2P + 8E) и поддержке до 12 потоков. Встроенная графика Intel Iris Xe достаточна для работы с фото, воспроизведения 4K-видео и казуальных игр. Связка CPU и интегрированного GPU оптимальна для работы с офисными приложениями, браузером и легкой графикой, хотя для серьезного гейминга или профессиональной обработки видео потребуется более мощная конфигурация.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-дисплей обеспечивает комфортные углы обзора и достойную цветопередачу для работы с документами и просмотра медиаконтента. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в ярко освещенном помещении. Full HD разрешение (1920?1080) оптимально для этой диагонали, обеспечивая четкое изображение и комфортный масштаб интерфейса без необходимости дополнительного масштабирования.

Память, накопители и расширение

Объем оперативной памяти в 16 ГБ позволяет комфортно работать с десятками вкладок браузера и несколькими тяжелыми приложениями одновременно. Быстрый NVMe SSD на 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов и медиафайлов. При необходимости систему хранения можно расширить, установив дополнительный накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом сером цвете и отличается сбалансированными габаритами для 15-дюймового ноутбука. Система охлаждения справляется с температурным режимом процессора в повседневных задачах, хотя под длительной нагрузкой может быть слышен шум вентиляторов. Энергоэффективный процессор серии U и оптимизированная платформа обеспечивают достойное время автономной работы для продуктивного рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Рекомендуется сразу запланировать установку операционной системы и базового программного обеспечения. Модель оптимальна для тех, кто ищет производительный рабочий ноутбук с хорошим экраном и достаточным объемом памяти, но не планирует использовать его для требовательных игр или сложной графики.

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Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS NX.KHJER.007 - стоимость товара 66130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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