Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0)
Ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма и чётким разрешением 1920x1080 создан для комфортной работы и отдыха. Благодаря тонкому корпусу и весу 1,7 кг его легко брать с собой — он не отяготит сумку. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics идеально подойдёт для ежедневных задач: интернет-сёрфинг, мультимедиа, офисные программы работают плавно и без задержек. 16 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают мгновенный отклик и много места для хранения файлов. Современная версия Bluetooth v5.3 гарантирует беспроводное соединение без лишних хлопот. Клавиатура с подсветкой позволит работать даже в приглушённом свете. Ноутбук оснащён портом USB 2.0 и USB Type-C, что удобно для подключения устройств. Без предустановленной операционной системы — можно выбрать ту, которая подходит именно вам.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0)