Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0)
Ноутбук Asus с 15,6-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1080 — отличный вариант для работы и развлечений. Экран дарит насыщенные цвета и широкие углы обзора, а стандартная частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное изображение во время повседневных задач. Благодаря процессору Intel Core i5 с частотой 1,4 ГГц устройство справляется с офисными задачами, интернет-сёрфингом и мультимедиа. Встроенная Intel UHD Graphics подойдёт для просмотра видео, лёгкого редактирования фото и работы с графикой. SSD-накопитель на 512 Гб приятно удивит быстрой загрузкой и большим запасом памяти для документов, фильмов и программ. Оперативная память на 8 Гб позволит держать открытыми сразу несколько приложений без тормозов. Ноутбук поставляется без операционной системы, что позволит самостоятельно выбрать подходящее программное обеспечение. Элегантный серый цвет корпуса подчеркнёт современный стиль устройства.
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