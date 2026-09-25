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Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001)

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Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) - фото 9
Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire AL15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) - фото 9
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 500 руб. 
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В наличии
Код товара: 734820
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001)
67 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Aspire AL15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х32х7
Вес, кг.
2.75

Описание товара Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001)

Ноутбук Acer — это стильное и надежное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и современные технологии. Этот ультрабук оснащен всеми необходимыми характеристиками для комфортной работы и развлечений. Корпус ноутбука выполнен из качественного пластика серебристого цвета, что придает устройству современный и элегантный вид. С диагональю экрана в 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей, вы сможете наслаждаться четким и ярким изображением благодаря матрице IPS и частоте обновления экрана 60 Гц, что обеспечивает отличные углы обзора и точную цветопередачу. Под капотом ноутбука скрывается мощный процессор Intel Core i7, который обеспечивает высокую производительность и скорость работы даже при выполнении самых требовательных задач. Встроенная видеокарта обеспечивает эффективное выполнение графических задач и воспроизведение мультимедиа. Объем SSD на 512 ГБ позволяет хранить большое количество данных и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Хотя ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, это дает пользователю свободу выбора необходимой версии ОС. Для подключения различных устройств и периферии предусмотрено несколько разъемов, включая один порт USB Type-C, что позволяет быстро передавать данные и подключать современные устройства. Этот ноутбук Acer — отличный выбор для пользователей, которые ценят мобильность, легкость, производительность и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Aspire AL15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer — это стильное и надежное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и современные технологии. Этот ультрабук оснащен всеми необходимыми характеристиками для комфортной работы и развлечений. Корпус ноутбука выполнен из качественного пластика серебристого цвета, что придает устройству современный и элегантный вид. С диагональю экрана в 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей, вы сможете наслаждаться четким и ярким изображением благодаря матрице IPS и частоте обновления экрана 60 Гц, что обеспечивает отличные углы обзора и точную цветопередачу. Под капотом ноутбука скрывается мощный процессор Intel Core i7, который обеспечивает высокую производительность и скорость работы даже при выполнении самых требовательных задач. Встроенная видеокарта обеспечивает эффективное выполнение графических задач и воспроизведение мультимедиа. Объем SSD на 512 ГБ позволяет хранить большое количество данных и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Хотя ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, это дает пользователю свободу выбора необходимой версии ОС. Для подключения различных устройств и периферии предусмотрено несколько разъемов, включая один порт USB Type-C, что позволяет быстро передавать данные и подключать современные устройства. Этот ноутбук Acer — отличный выбор для пользователей, которые ценят мобильность, легкость, производительность и стиль в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001) - по цене 67500 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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