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Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} купить с доставкой в Москве
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Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom}

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Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 1
Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 2
Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 3
Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 4
Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 5
Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 6
Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 7
Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 8
Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 9
Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 10
Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 1
  • Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 2
  • Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 3
  • Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 4
  • Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 5
  • Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 6
  • Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 7
  • Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 8
  • Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 9
  • Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 10
  • Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16&quot; {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 740 руб. 
Начислим 1116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748735
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom}
69 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х7
Вес, кг.
3

Описание товара Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom}

Ноутбук Lenovo с большим 16-дюймовым экраном и разрешением 1920?1200 создан для комфортной работы, учёбы и повседневных задач. Формат дисплея даёт больше рабочего пространства, а чёткая картинка помогает удобно работать с документами и приложениями. За производительность отвечают процессор Intel и 8 ГБ оперативной памяти DDR5. Быстрый SSD-накопитель объёмом 512 ГБ обеспечивает достаточно места для файлов и делает работу системы более отзывчивой. Установлена операционная система DOS — подходящий вариант для самостоятельного выбора и установки нужной ОС. Сканер отпечатка пальца добавляет удобства при доступе к ноутбуку. Li-Ion аккумулятор поддерживает автономную работу, а строгий серый цвет придаёт модели универсальный внешний вид.

Отзывы о товаре Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom}




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с большим 16-дюймовым экраном и разрешением 1920?1200 создан для комфортной работы, учёбы и повседневных задач. Формат дисплея даёт больше рабочего пространства, а чёткая картинка помогает удобно работать с документами и приложениями. За производительность отвечают процессор Intel и 8 ГБ оперативной памяти DDR5. Быстрый SSD-накопитель объёмом 512 ГБ обеспечивает достаточно места для файлов и делает работу системы более отзывчивой. Установлена операционная система DOS — подходящий вариант для самостоятельного выбора и установки нужной ОС. Сканер отпечатка пальца добавляет удобства при доступе к ноутбуку. Li-Ion аккумулятор поддерживает автономную работу, а строгий серый цвет придаёт модели универсальный внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WUXGA Core 5 210H/8GB/512GB SSD/DOS/non-Backlit/PC-Bottom} - стоимость товара 69740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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