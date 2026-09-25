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Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6" FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6" FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003)

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Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003) - фото 1
Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003) - фото 2
Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003) - фото 3
Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003) - фото 4
Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003) - фото 5
Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003) - фото 6
Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003) - фото 7
Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003) - фото 8
Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003) - фото 1
  • Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003) - фото 2
  • Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003) - фото 3
  • Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003) - фото 4
  • Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003) - фото 5
  • Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003) - фото 6
  • Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003) - фото 7
  • Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003) - фото 8
  • Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748801
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
8640HS
Частота процессора, ГГц
3.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 760M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
53 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6" FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003)

Ноутбук Acer с экраном 15,6 дюйма сочетает удобный формат для работы, учёбы и повседневных задач с быстрым хранением данных. SSD на 512 ГБ обеспечивает достаточно места для файлов и приложений, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают комфортно работать с несколькими задачами одновременно. Подсветка клавиатуры делает набор текста удобнее в условиях слабого освещения. Ноутбук оснащён процессором AMD и поставляется без операционной системы — можно установить подходящую ОС под свои задачи и предпочтения.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6" FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
8640HS
Частота процессора, ГГц
3.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 760M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
53 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer с экраном 15,6 дюйма сочетает удобный формат для работы, учёбы и повседневных задач с быстрым хранением данных. SSD на 512 ГБ обеспечивает достаточно места для файлов и приложений, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают комфортно работать с несколькими задачами одновременно. Подсветка клавиатуры делает набор текста удобнее в условиях слабого освещения. Ноутбук оснащён процессором AMD и поставляется без операционной системы — можно установить подходящую ОС под свои задачи и предпочтения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6" FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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