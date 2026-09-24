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OST - Bullitt (Lalo Schifrin) (Analogue) (4260019715432) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Bullitt (Lalo Schifrin) (Analogue) (4260019715432) виниловая пластинка

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OST - Bullitt (Lalo Schifrin) (Analogue) (4260019715432) виниловая пластинка - фото 1
OST - Bullitt (Lalo Schifrin) (Analogue) (4260019715432) виниловая пластинка - фото 2
OST - Bullitt (Lalo Schifrin) (Analogue) (4260019715432) виниловая пластинка - фото 3
OST - Bullitt (Lalo Schifrin) (Analogue) (4260019715432) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Lalo Schifrin
Альбом (сингл)
Bullitt (Original Motion Picture Soundtrack)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Bullitt (Lalo Schifrin) (Analogue) (4260019715432) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Bullitt (Lalo Schifrin) (Analogue) (4260019715432) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Bullitt (Lalo Schifrin) (Analogue) (4260019715432) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Bullitt (Lalo Schifrin) (Analogue) (4260019715432) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652528
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Bullitt (Lalo Schifrin) (Analogue) (4260019715432) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[4260019715432]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Lalo Schifrin
Альбом (сингл)
Bullitt (Original Motion Picture Soundtrack)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Bullitt (Main Title), Room 26, Hotel Daniels, The Aftermath Of Love, Music To Interrogate By, On The Way To San Mateo, Ice Pick Mike, A Song For Cathy, Shifting Gears, Cantata For Combo, The First Snowfall, Bullitt (End Title)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Bullitt (Lalo Schifrin) (Analogue) (4260019715432) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bullitt (Main Title), Room 26, Hotel Daniels, The Aftermath Of Love, Music To Interrogate By, On The Way To San Mateo, Ice Pick Mike, A Song For Cathy, Shifting Gears, Cantata For Combo, The First Snowfall, Bullitt (End Title)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Bullitt (Lalo Schifrin) (Analogue) (4260019715432) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[4260019715432]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Lalo Schifrin
Альбом (сингл)
Bullitt (Original Motion Picture Soundtrack)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Bullitt (Main Title), Room 26, Hotel Daniels, The Aftermath Of Love, Music To Interrogate By, On The Way To San Mateo, Ice Pick Mike, A Song For Cathy, Shifting Gears, Cantata For Combo, The First Snowfall, Bullitt (End Title)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bullitt (Main Title), Room 26, Hotel Daniels, The Aftermath Of Love, Music To Interrogate By, On The Way To San Mateo, Ice Pick Mike, A Song For Cathy, Shifting Gears, Cantata For Combo, The First Snowfall, Bullitt (End Title)


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Bullitt (Lalo Schifrin) (Analogue) (4260019715432) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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