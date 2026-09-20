Описание товара 8719262026650, Within Temptation, Heart Of Everything виниловая пластинка

«The Heart of Everything» — четвёртый студийный альбом нидерландской симфоник-метал-группы Within Temptation. Выпущен 9 марта 2007 года в Нидерландах, 12 марта в Европе и 24 июля — в Соединённых Штатах. Первым синглом с альбома стала песня «What Have You Done», исполненная в дуэте с Кейт Капуто — вокалистом американской группы Life of Agony. «The Heart of Everything» достиг первого места в голландском хит-параде и попал в десятки лучших Швейцарии, Бельгии, Финляндии, Германии и Швеции. По всему миру было продано более 450 000 копий альбома. Within Temptation — нидерландская симфоник-метал-группа. Команда была основана в 1996 году гитаристом Робертом Вестерхольтом и вокалисткой Шарон ден Адель. Музыкальный стиль Within Temptation определяют как симфоник-метал, а на ранних записях — готик-метал. Сама Шарон ден Адель считает, что Within Temptation работают в жанре симфоник-рок с разными влияниями и не являются готик-группой. Группа приобрела известность на андеграундной сцене уже после выхода первого альбома «Enter» в 1997 году. Широкой аудитории Within Temptation стали известны благодаря синглу «Ice Queen» из альбома «Mother Earth» 2001 года, который достиг 2 строчки в нидерландских чартах. C тех пор группа выигрывала премию Conamus 4 года подряд. Следующие альбомы команды — «The Silent Force» 2004 года и «The Heart of Everything» 2007 года — дебютировали в хит-параде Нидерландов с первых строчек. В 2008 году вышел концертный DVD/CD «Black Symphony», записанный с Metropole Orchestra, а 30 октября 2009 года — акустический альбом «An Acoustic Night at the Theatre», содержащий записи, сделанные во время театрального тура группы. Их последний студийный альбом Resist был выпущен в феврале 2019 года и вобрал в себя влияние других музыкальных стилей, таких как индастриал и EDM. К 2016 году группа уже продала более 3.5 миллионов альбомов по всему миру.