Top.Mail.Ru
Nana Vasconcelos - Saudades (0602445053414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nana Vasconcelos - Saudades (0602445053414) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nana Vasconcelos - Saudades (0602445053414) виниловая пластинка - фото 1
Nana Vasconcelos - Saudades (0602445053414) виниловая пластинка - фото 2
Nana Vasconcelos - Saudades (0602445053414) виниловая пластинка - фото 3
Nana Vasconcelos - Saudades (0602445053414) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nana Vasconcelos
Альбом (сингл)
Saudades
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nana Vasconcelos - Saudades (0602445053414) виниловая пластинка - фото 1
  • Nana Vasconcelos - Saudades (0602445053414) виниловая пластинка - фото 2
  • Nana Vasconcelos - Saudades (0602445053414) виниловая пластинка - фото 3
  • Nana Vasconcelos - Saudades (0602445053414) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652500
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Nana Vasconcelos - Saudades (0602445053414) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445053414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nana Vasconcelos
Альбом (сингл)
Saudades
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
O Berimbau, Vozes (Saudades), Ondas (Na Ohlos De Petronila), Cego Aderaldo, Dado
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nana Vasconcelos - Saudades (0602445053414) виниловая пластинка

Альбом Saudades бразильской перкуссионистки Наны Васконселос записанный в марте 1979 года, стал кульминацией мечты музыканта, который давно мечтал услышать беримбау в оркестровом контексте. Этот «концерт» для новаторского исполнителя на традиционном инструменте стал возможен благодаря творческому вкладу Эгберто Гисмонти, аранжировщика материала для струнных, а также соавтора и солиста второго плана. Симфоническим оркестром радио Штутгарта дирижировал Младен Гутеша (который ранее работал с ECM над трансидиоматическими проектами с Китом Джарреттом, Яном Гарбареком и Терье Рипдалом). Продюсированный Манфредом Эйхером, Saudades остается необыкновенным путешествием, опережающим свое время альбомом, ожидающим, пока мир его догонит. В это виниловое переиздание в разворотном конверте добавлены новые примечания, содержащие исторический контекст и справочную информацию.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Nana Vasconcelos - Saudades (0602445053414) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445053414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nana Vasconcelos
Альбом (сингл)
Saudades
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
O Berimbau, Vozes (Saudades), Ondas (Na Ohlos De Petronila), Cego Aderaldo, Dado
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом Saudades бразильской перкуссионистки Наны Васконселос записанный в марте 1979 года, стал кульминацией мечты музыканта, который давно мечтал услышать беримбау в оркестровом контексте. Этот «концерт» для новаторского исполнителя на традиционном инструменте стал возможен благодаря творческому вкладу Эгберто Гисмонти, аранжировщика материала для струнных, а также соавтора и солиста второго плана. Симфоническим оркестром радио Штутгарта дирижировал Младен Гутеша (который ранее работал с ECM над трансидиоматическими проектами с Китом Джарреттом, Яном Гарбареком и Терье Рипдалом). Продюсированный Манфредом Эйхером, Saudades остается необыкновенным путешествием, опережающим свое время альбомом, ожидающим, пока мир его догонит. В это виниловое переиздание в разворотном конверте добавлены новые примечания, содержащие исторический контекст и справочную информацию.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nana Vasconcelos - Saudades (0602445053414) виниловая пластинка - стоимость товара 5680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...