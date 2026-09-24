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Carly Simon - No Secrets (Analogue) (4260019715968) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Carly Simon - No Secrets (Analogue) (4260019715968) виниловая пластинка

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Carly Simon - No Secrets (Analogue) (4260019715968) виниловая пластинка - фото 1
Carly Simon - No Secrets (Analogue) (4260019715968) виниловая пластинка - фото 2
Carly Simon - No Secrets (Analogue) (4260019715968) виниловая пластинка - фото 3
Carly Simon - No Secrets (Analogue) (4260019715968) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Carly Simon
Альбом (сингл)
No Secrets
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carly Simon - No Secrets (Analogue) (4260019715968) виниловая пластинка - фото 1
  • Carly Simon - No Secrets (Analogue) (4260019715968) виниловая пластинка - фото 2
  • Carly Simon - No Secrets (Analogue) (4260019715968) виниловая пластинка - фото 3
  • Carly Simon - No Secrets (Analogue) (4260019715968) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652475
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Carly Simon - No Secrets (Analogue) (4260019715968) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elektra
Barcode
[4260019715968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Carly Simon
Альбом (сингл)
No Secrets
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Right Thing To Do, The Carter Family, Youre So Vain, His Friends Are More Than Fond Of Robin, We Have No Secrets, Embrace Me, You Child, Waited So Long, It Was So Easy, Night Owl, When You Close Your Eyes
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carly Simon - No Secrets (Analogue) (4260019715968) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Carly Simon / No Secrets (1LP) - это возможность погрузиться в мир непревзойденного таланта и потрясающей музыки Карли Саймон. Альбом No Secrets представляет собой сборник изумительных композиций, которые волнуют сердца слушателей уже на протяжении многих лет. С каждой песней в этом альбоме Карли Саймон передает свои эмоции и истории, пленяя своим уникальным голосом и глубиной текстов. В No Secrets вы найдете завораживающие баллады, энергичные ритмы и меланхоличные мелодии, которые заставят вас по-новому взглянуть на музыку и наслаждаться ею с каждым звуком. Купить виниловую пластинку Carly Simon / No Secrets (1LP) - это отличный выбор для всех поклонников истинной музыкальной культуры. Закажите этот альбом прямо сейчас, чтобы полностью погрузиться в мир Карли Саймон и оценить ее великолепное мастерство.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Carly Simon - No Secrets (Analogue) (4260019715968) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elektra
Barcode
[4260019715968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Carly Simon
Альбом (сингл)
No Secrets
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Right Thing To Do, The Carter Family, Youre So Vain, His Friends Are More Than Fond Of Robin, We Have No Secrets, Embrace Me, You Child, Waited So Long, It Was So Easy, Night Owl, When You Close Your Eyes
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Carly Simon / No Secrets (1LP) - это возможность погрузиться в мир непревзойденного таланта и потрясающей музыки Карли Саймон. Альбом No Secrets представляет собой сборник изумительных композиций, которые волнуют сердца слушателей уже на протяжении многих лет. С каждой песней в этом альбоме Карли Саймон передает свои эмоции и истории, пленяя своим уникальным голосом и глубиной текстов. В No Secrets вы найдете завораживающие баллады, энергичные ритмы и меланхоличные мелодии, которые заставят вас по-новому взглянуть на музыку и наслаждаться ею с каждым звуком. Купить виниловую пластинку Carly Simon / No Secrets (1LP) - это отличный выбор для всех поклонников истинной музыкальной культуры. Закажите этот альбом прямо сейчас, чтобы полностью погрузиться в мир Карли Саймон и оценить ее великолепное мастерство.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carly Simon - No Secrets (Analogue) (4260019715968) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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