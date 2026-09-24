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Boz Scaggs - Boz Scaggs (Analogue) (4260019715852) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Boz Scaggs - Boz Scaggs (Analogue) (4260019715852) виниловая пластинка

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Boz Scaggs - Boz Scaggs (Analogue) (4260019715852) виниловая пластинка - фото 1
Boz Scaggs - Boz Scaggs (Analogue) (4260019715852) виниловая пластинка - фото 2
Boz Scaggs - Boz Scaggs (Analogue) (4260019715852) виниловая пластинка - фото 3
Boz Scaggs - Boz Scaggs (Analogue) (4260019715852) виниловая пластинка - фото 4
Boz Scaggs - Boz Scaggs (Analogue) (4260019715852) виниловая пластинка - фото 5
Boz Scaggs - Boz Scaggs (Analogue) (4260019715852) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Boz Scaggs
Альбом (сингл)
Boz Scaggs
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Boz Scaggs - Boz Scaggs (Analogue) (4260019715852) виниловая пластинка - фото 1
  • Boz Scaggs - Boz Scaggs (Analogue) (4260019715852) виниловая пластинка - фото 2
  • Boz Scaggs - Boz Scaggs (Analogue) (4260019715852) виниловая пластинка - фото 3
  • Boz Scaggs - Boz Scaggs (Analogue) (4260019715852) виниловая пластинка - фото 4
  • Boz Scaggs - Boz Scaggs (Analogue) (4260019715852) виниловая пластинка - фото 5
  • Boz Scaggs - Boz Scaggs (Analogue) (4260019715852) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652469
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Boz Scaggs - Boz Scaggs (Analogue) (4260019715852) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019715852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Boz Scaggs
Альбом (сингл)
Boz Scaggs
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Im Easy, Ill Be Long Gone, Another Day (Another Letter), Now Youre Gone, Finding Her, Look What I Got, Waiting For A Train, Loan Me A Dime, Sweet Release
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Boz Scaggs - Boz Scaggs (Analogue) (4260019715852) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Im Easy, Ill Be Long Gone, Another Day (Another Letter), Now Youre Gone, Finding Her, Look What I Got, Waiting For A Train, Loan Me A Dime, Sweet Release

Отзывы о товаре Boz Scaggs - Boz Scaggs (Analogue) (4260019715852) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019715852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Boz Scaggs
Альбом (сингл)
Boz Scaggs
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Im Easy, Ill Be Long Gone, Another Day (Another Letter), Now Youre Gone, Finding Her, Look What I Got, Waiting For A Train, Loan Me A Dime, Sweet Release
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Im Easy, Ill Be Long Gone, Another Day (Another Letter), Now Youre Gone, Finding Her, Look What I Got, Waiting For A Train, Loan Me A Dime, Sweet Release
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Boz Scaggs - Boz Scaggs (Analogue) (4260019715852) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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