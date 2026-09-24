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Santana - Caravanserai (Analogue) (4260019713339) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Santana - Caravanserai (Analogue) (4260019713339) виниловая пластинка

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Santana - Caravanserai (Analogue) (4260019713339) виниловая пластинка - фото 1
Santana - Caravanserai (Analogue) (4260019713339) виниловая пластинка - фото 2
Santana - Caravanserai (Analogue) (4260019713339) виниловая пластинка - фото 3
Santana - Caravanserai (Analogue) (4260019713339) виниловая пластинка - фото 4
Santana - Caravanserai (Analogue) (4260019713339) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
CARAVANSERAI
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Santana - Caravanserai (Analogue) (4260019713339) виниловая пластинка - фото 1
  • Santana - Caravanserai (Analogue) (4260019713339) виниловая пластинка - фото 2
  • Santana - Caravanserai (Analogue) (4260019713339) виниловая пластинка - фото 3
  • Santana - Caravanserai (Analogue) (4260019713339) виниловая пластинка - фото 4
  • Santana - Caravanserai (Analogue) (4260019713339) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652465
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Santana - Caravanserai (Analogue) (4260019713339) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019713339]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
CARAVANSERAI
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Eternal Caravan Of Reincarnation, Waves Within, Look Up (To See Whats Coming Down), Just In Time To See The Sun, Song Of The Wind, All The Love Of The Universe, Future Primitive, Stone Flower, La Fuente Del Ritmo, Every Step Of The Way
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - Caravanserai (Analogue) (4260019713339) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Eternal Caravan Of Reincarnation, Waves Within, Look Up (To See Whats Coming Down), Just In Time To See The Sun, Song Of The Wind, All The Love Of The Universe, Future Primitive, Stone Flower, La Fuente Del Ritmo, Every Step Of The Way

Отзывы о товаре Santana - Caravanserai (Analogue) (4260019713339) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019713339]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
CARAVANSERAI
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Eternal Caravan Of Reincarnation, Waves Within, Look Up (To See Whats Coming Down), Just In Time To See The Sun, Song Of The Wind, All The Love Of The Universe, Future Primitive, Stone Flower, La Fuente Del Ritmo, Every Step Of The Way
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Eternal Caravan Of Reincarnation, Waves Within, Look Up (To See Whats Coming Down), Just In Time To See The Sun, Song Of The Wind, All The Love Of The Universe, Future Primitive, Stone Flower, La Fuente Del Ritmo, Every Step Of The Way
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Santana - Caravanserai (Analogue) (4260019713339) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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