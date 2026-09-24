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Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка

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Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка - фото 1
Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка - фото 2
Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка - фото 3
Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка - фото 4
Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка - фото 5
Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка - фото 6
Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1976
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Amigos
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка - фото 1
  • Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка - фото 2
  • Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка - фото 3
  • Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка - фото 4
  • Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка - фото 5
  • Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка - фото 6
  • Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652463
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Загружаем...
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Загружаем...
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Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка
4 620 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019714404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1976
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Amigos
Трек-лист
Dance Sister Dance (Baila Mi Hermana), Take Me With You, Let Me, Gitano, Tell Me Are You Tired, Europa (Earths Cry Heavens Smile), Let It Shine
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка

Amigos - седьмой студийный альбом группы Santana, выпущенный в 1976 году. В него вошел американский хит-сингл Let It Shine. Сам диск стал первым альбомом группы, попавшим в первую десятку чартов Billboard со времен релиза Caravanserai в 1972 году (в итоге он достиг статуса золотой пластинки). В Европе песня Europa была выпущена в качестве сингла и стала хитом первой десятки в нескольких странах. К группе присоединился новый вокалист Грег Уокер. Это был последний альбом Santana, в котором участвовал оригинальный басист Дэвид Браун. Этот альбом был смикширован и выпущен в стерео и квадрофоническом формате.. Santana - американская рок-группа. Основана в конце 1960-х годов в Сан-Франциско Карлосом Сантаной. Он лид-гитарист и лидер группы. Santana является основополагающим представителем стиля латин-рок, главным образом из-за комбинации латинской перкуссии (конг, цимбалов и т.д.) с характерным пронзительным звуком лид-гитары Карлоса Сантаны. Группа начинала как психоделическая и в этом качестве пользовалась большим успехом в конце 1960-х - начале 1970-х годов, став тогда последним успешным исполнителем, вышедшим из сан-францисской психоделической сцены. В начале 1970-х годов, по мере ухода из неё участников-основателей, стиль группы сменился на более задумчивый и джазовый. Имя Santana осталось под полным контролем Карлоса Сантаны, под его руководством и при сменяющемся составе группа следующие 25 лет наслаждалась стабильным коммерческим успехом. В середине 1990-х годов популярность записей группы упала, но её концерты по всему миру по-прежнему собирали большие аудитории.

Отзывы о товаре Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019714404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1976
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Amigos
Трек-лист
Dance Sister Dance (Baila Mi Hermana), Take Me With You, Let Me, Gitano, Tell Me Are You Tired, Europa (Earths Cry Heavens Smile), Let It Shine
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Amigos - седьмой студийный альбом группы Santana, выпущенный в 1976 году. В него вошел американский хит-сингл Let It Shine. Сам диск стал первым альбомом группы, попавшим в первую десятку чартов Billboard со времен релиза Caravanserai в 1972 году (в итоге он достиг статуса золотой пластинки). В Европе песня Europa была выпущена в качестве сингла и стала хитом первой десятки в нескольких странах. К группе присоединился новый вокалист Грег Уокер. Это был последний альбом Santana, в котором участвовал оригинальный басист Дэвид Браун. Этот альбом был смикширован и выпущен в стерео и квадрофоническом формате.. Santana - американская рок-группа. Основана в конце 1960-х годов в Сан-Франциско Карлосом Сантаной. Он лид-гитарист и лидер группы. Santana является основополагающим представителем стиля латин-рок, главным образом из-за комбинации латинской перкуссии (конг, цимбалов и т.д.) с характерным пронзительным звуком лид-гитары Карлоса Сантаны. Группа начинала как психоделическая и в этом качестве пользовалась большим успехом в конце 1960-х - начале 1970-х годов, став тогда последним успешным исполнителем, вышедшим из сан-францисской психоделической сцены. В начале 1970-х годов, по мере ухода из неё участников-основателей, стиль группы сменился на более задумчивый и джазовый. Имя Santana осталось под полным контролем Карлоса Сантаны, под его руководством и при сменяющемся составе группа следующие 25 лет наслаждалась стабильным коммерческим успехом. В середине 1990-х годов популярность записей группы упала, но её концерты по всему миру по-прежнему собирали большие аудитории.
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Отзывы


Santana - Amigos (Analogue) (4260019714404) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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