Toto - IV (Analogue) (4260019713186) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Toto - IV (Analogue) (4260019713186) виниловая пластинка
Toto IV — четвёртый студийный альбом американской рок-группы Toto, выпущенный в 1982 году на лейбле Columbia Records. Пластинке сопутствовал большой коммерческий успех, два сингла из альбома — «Rosanna» и «Africa» — стали хитами. На родине музыкантов, в хит-параде Billboard 200 Toto IV занял 4 место. Альбом получил смешанные отзывы от музыкальных критиков, но в целом, обозревателями был отмечен профессионализм музыкантов и использование самых передовых студийных технологий во время записи пластинки. Коллектив получил Грэмми в категории «Альбом года», и кроме того, одержал победу в нескольких других номинациях, представленных в рамках премии. 9 августа 1991 года диск был трижды сертифицирован как платиновый Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.. Toto — американская музыкальная группа, исполняющая прогрессивный рок, поп-рок, хард-рок и софт-рок. Первоначально в состав коллектива входили Дэвид Пейч (вокал, клавишные), Стив Люкатер (гитара, вокал), Бобби Кимболл (вокал), Стив Поркаро (клавишные), Джефф Поркаро (ударные, перкуссия) и Дэвид Хангейт (бас-гитара). Группа была образована в Калифорнии в 1977 году. Коллектив сумел органично соединить прогрессивный рок, ритм-энд-блюз и хард-рок, сплав которых и был представлен в дебютном альбоме под названием Toto, а также освоить такие направления как соул, фанк и джаз. Пик популярности Toto пришёлся на конец 1970-х — начало 1980-х годов.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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