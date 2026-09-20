Soulfly - Savages (coloured) (0727361316143) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Soulfly - Savages (coloured) (0727361316143) виниловая пластинка
Добавьте в свою коллекцию настоящий колорит с виниловой пластинкой Soulfly / Savages (Gold Limited) (2LP). Альбом Savages от Soulfly - это настоящая бомба, взрывающая все стандарты металла. Их смешение хардкора, трэша и грува создает неповторимую энергетику и мощь. Metal Hammer назвал этот альбом миной, заточенной на фатальную силу. Купить виниловую пластинку Soulfly / Savages (Gold Limited) (2LP) и ощутить весь переплетенный хаос звуков, который Soulfly выбрасывает прямо на вашу вертушку. С ограниченным выпуском в золотом цвете, эта виниловая пластинка станет неотъемлемой частью вашей коллекции и олицетворением металлического духа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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