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Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка

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Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 1
Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 2
Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 3
Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 4
Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 5
Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 6
Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 7
Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 8
Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 9
Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 10
Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 11
Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Extension
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 1
  • Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 2
  • Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 3
  • Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 4
  • Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 5
  • Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 6
  • Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 7
  • Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 8
  • Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 9
  • Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 10
  • Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 11
  • Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652367
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538959246]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Extension
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Padam Padam (Extended Mix), Hold On To Now (Extended Mix), Things We Do For Love (Extended Mix), Tension (Extended Mix), One More Time (Extended Mix), You Still Get Me High (Extended Mix), Hands (Extended Mix), Green Light (Extended Mix), Vegas High (Extended Mix), 10 Out Of 10 (Extended Mix), Story (Extended Mix)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Kylie Minogue / Extension (2LP) - это отличная возможность погрузиться в музыкальный мир талантливой поп-дивы. Альбом Extension представлен в формате винила и предлагает насладиться уникальным звучанием и мелодиями этой певицы. Kylie Minogue - это прославленная артистка, умеющая сочетать в своей музыке стиль, энергию и неподдельную эмоциональность. Альбом Extension является подтверждением её таланта и творческого мастерства. Приобретая виниловую пластинку Kylie Minogue / Extension (2LP), вы открываете для себя музыкальное сокровище одной из самых востребованных поп-звезд современности. Погрузитесь в мир радости, энергии и стильности с песнями этого талантливого исполнителя.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Kylie Minogue - Extension (coloured) (4050538959246) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538959246]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Extension
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Padam Padam (Extended Mix), Hold On To Now (Extended Mix), Things We Do For Love (Extended Mix), Tension (Extended Mix), One More Time (Extended Mix), You Still Get Me High (Extended Mix), Hands (Extended Mix), Green Light (Extended Mix), Vegas High (Extended Mix), 10 Out Of 10 (Extended Mix), Story (Extended Mix)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Описание
Купить виниловую пластинку Kylie Minogue / Extension (2LP) - это отличная возможность погрузиться в музыкальный мир талантливой поп-дивы. Альбом Extension представлен в формате винила и предлагает насладиться уникальным звучанием и мелодиями этой певицы. Kylie Minogue - это прославленная артистка, умеющая сочетать в своей музыке стиль, энергию и неподдельную эмоциональность. Альбом Extension является подтверждением её таланта и творческого мастерства. Приобретая виниловую пластинку Kylie Minogue / Extension (2LP), вы открываете для себя музыкальное сокровище одной из самых востребованных поп-звезд современности. Погрузитесь в мир радости, энергии и стильности с песнями этого талантливого исполнителя.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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