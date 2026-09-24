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Charles Mingus - Tijuana Moods (Analogue) (4260019714480) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Charles Mingus - Tijuana Moods (Analogue) (4260019714480) виниловая пластинка

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Charles Mingus - Tijuana Moods (Analogue) (4260019714480) виниловая пластинка - фото 1
Charles Mingus - Tijuana Moods (Analogue) (4260019714480) виниловая пластинка - фото 2
Charles Mingus - Tijuana Moods (Analogue) (4260019714480) виниловая пластинка - фото 3
Charles Mingus - Tijuana Moods (Analogue) (4260019714480) виниловая пластинка - фото 4
Charles Mingus - Tijuana Moods (Analogue) (4260019714480) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Charlie Mingus
Альбом (сингл)
Tijuana Moods
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Charles Mingus - Tijuana Moods (Analogue) (4260019714480) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Mingus - Tijuana Moods (Analogue) (4260019714480) виниловая пластинка - фото 2
  • Charles Mingus - Tijuana Moods (Analogue) (4260019714480) виниловая пластинка - фото 3
  • Charles Mingus - Tijuana Moods (Analogue) (4260019714480) виниловая пластинка - фото 4
  • Charles Mingus - Tijuana Moods (Analogue) (4260019714480) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652366
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Charles Mingus - Tijuana Moods (Analogue) (4260019714480) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[4260019714480]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Charlie Mingus
Альбом (сингл)
Tijuana Moods
Трек-лист
Dizzy Moods, Ysabels Table Dance, Tijuana Gift Shop, Los Mariachis (The Street Musicians), Flamingo
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Mingus - Tijuana Moods (Analogue) (4260019714480) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Charles Mingus / Tijuana Moods (1LP) - отличная возможность погрузиться в фантастический мир джазовой музыки и ощутить весь ее азарт и вибрацию. Альбом Tijuana Moods - это настоящий шедевр, который объединяет в себе различные стили и направления, создавая уникальное звуковое путешествие. Мышцы ваших ушей будут сжиматься и расслабляться под влиянием тяжелых басов и уверенных ритмов. Композиции Чарльза Мингуса на этом альбоме переносят слушателя в Мексику, загадочный Тихуанский бар, где звучание саксофона и контрабаса создает атмосферу тропического настроения и страстного джаза. Купить виниловую пластинку Charles Mingus / Tijuana Moods (1LP) - это великолепный способ ощутить магию аналогового звука и насладиться непревзойденным мастерством Чарльза Мингуса. Позвольте музыке проникнуть в вашу душу и подарить вам удовольствие от каждой ноты и аккорда.

Отзывы о товаре Charles Mingus - Tijuana Moods (Analogue) (4260019714480) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[4260019714480]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Charlie Mingus
Альбом (сингл)
Tijuana Moods
Трек-лист
Dizzy Moods, Ysabels Table Dance, Tijuana Gift Shop, Los Mariachis (The Street Musicians), Flamingo
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Charles Mingus / Tijuana Moods (1LP) - отличная возможность погрузиться в фантастический мир джазовой музыки и ощутить весь ее азарт и вибрацию. Альбом Tijuana Moods - это настоящий шедевр, который объединяет в себе различные стили и направления, создавая уникальное звуковое путешествие. Мышцы ваших ушей будут сжиматься и расслабляться под влиянием тяжелых басов и уверенных ритмов. Композиции Чарльза Мингуса на этом альбоме переносят слушателя в Мексику, загадочный Тихуанский бар, где звучание саксофона и контрабаса создает атмосферу тропического настроения и страстного джаза. Купить виниловую пластинку Charles Mingus / Tijuana Moods (1LP) - это великолепный способ ощутить магию аналогового звука и насладиться непревзойденным мастерством Чарльза Мингуса. Позвольте музыке проникнуть в вашу душу и подарить вам удовольствие от каждой ноты и аккорда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charles Mingus - Tijuana Moods (Analogue) (4260019714480) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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