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4260019715197, Mingus, Charles, The Clown (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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4260019715197, Mingus, Charles, The Clown (Analogue) виниловая пластинка

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4260019715197, Mingus, Charles, The Clown (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
4260019715197, Mingus, Charles, The Clown (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
4260019715197, Mingus, Charles, The Clown (Analogue) виниловая пластинка - фото 3
4260019715197, Mingus, Charles, The Clown (Analogue) виниловая пластинка - фото 4
4260019715197, Mingus, Charles, The Clown (Analogue) виниловая пластинка - фото 5
4260019715197, Mingus, Charles, The Clown (Analogue) виниловая пластинка - фото 6
4260019715197, Mingus, Charles, The Clown (Analogue) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
The Clown
Жанр
Acid Jazz
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 4260019715197, Mingus, Charles, The Clown (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
  • 4260019715197, Mingus, Charles, The Clown (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
  • 4260019715197, Mingus, Charles, The Clown (Analogue) виниловая пластинка - фото 3
  • 4260019715197, Mingus, Charles, The Clown (Analogue) виниловая пластинка - фото 4
  • 4260019715197, Mingus, Charles, The Clown (Analogue) виниловая пластинка - фото 5
  • 4260019715197, Mingus, Charles, The Clown (Analogue) виниловая пластинка - фото 6
  • 4260019715197, Mingus, Charles, The Clown (Analogue) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652365
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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4260019715197, Mingus, Charles, The Clown (Analogue) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[4260019715197]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
The Clown
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Haitian Fight Song, Blue Cee, Reincarnation Of A Lovebird, The Clown
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4260019715197, Mingus, Charles, The Clown (Analogue) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Charles Mingus / The Clown (1LP) – это возможность окунуться в волшебный мир джазового искусства под руководством великого музыканта и композитора Чарльза Мингуса. Альбом The Clown открывает перед нами уникальное слияние изысканной музыкальной энергии и экспериментального подхода, характерных для творчества Чарльза Мингуса. На протяжении всего альбома вас ждут захватывающие композиции, полные глубины и эмоций. Купить виниловую пластинку Charles Mingus / The Clown (1LP) позволит вам пережить магию и силу джаза через уникальное исполнение и аранжировку Чарльза Мингуса. От плавных мелодических линий до дерзких импровизаций, каждая композиция на этом альбоме отражает виртуозное мастерство Мингуса и его неповторимый стиль. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Charles Mingus / The Clown (1LP) и окунуться в удивительный музыкальный мир этого выдающегося джазового музыканта. Этот альбом – настоящий жемчужина в коллекции каждого поклонника джаза и ценителя качественной музыки.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре 4260019715197, Mingus, Charles, The Clown (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[4260019715197]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
The Clown
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Haitian Fight Song, Blue Cee, Reincarnation Of A Lovebird, The Clown
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Купить виниловую пластинку Charles Mingus / The Clown (1LP) – это возможность окунуться в волшебный мир джазового искусства под руководством великого музыканта и композитора Чарльза Мингуса. Альбом The Clown открывает перед нами уникальное слияние изысканной музыкальной энергии и экспериментального подхода, характерных для творчества Чарльза Мингуса. На протяжении всего альбома вас ждут захватывающие композиции, полные глубины и эмоций. Купить виниловую пластинку Charles Mingus / The Clown (1LP) позволит вам пережить магию и силу джаза через уникальное исполнение и аранжировку Чарльза Мингуса. От плавных мелодических линий до дерзких импровизаций, каждая композиция на этом альбоме отражает виртуозное мастерство Мингуса и его неповторимый стиль. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Charles Mingus / The Clown (1LP) и окунуться в удивительный музыкальный мир этого выдающегося джазового музыканта. Этот альбом – настоящий жемчужина в коллекции каждого поклонника джаза и ценителя качественной музыки.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


4260019715197, Mingus, Charles, The Clown (Analogue) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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