Top.Mail.Ru
Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (4260019716149) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (4260019716149) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (4260019716149) виниловая пластинка - фото 1
Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (4260019716149) виниловая пластинка - фото 2
Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (4260019716149) виниловая пластинка - фото 3
Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (4260019716149) виниловая пластинка - фото 4
Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (4260019716149) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Oh Yeah
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (4260019716149) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (4260019716149) виниловая пластинка - фото 2
  • Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (4260019716149) виниловая пластинка - фото 3
  • Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (4260019716149) виниловая пластинка - фото 4
  • Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (4260019716149) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652362
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[4260019716149]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Oh Yeah
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Hog Callin Blues, Devil Woman, Wham Bam Thank You Maam, Ecclusiastics, Oh Lord Dont Let Them Drop That Atomic Bomb On Me, Eat That Chicken, Passions Of A Man
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (4260019716149) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Charles Mingus / Oh Yeah (1LP) - изысканное предложение для настоящих поклонников джазовой музыки, которые хотят проникнуться глубиной и изобретательностью творчества Чарльза Мингуса. Альбом Oh Yeah - это настоящая жемчужина в дискографии Мингуса. Исполненный с пронзительной страстью и эмоциональностью, каждый трек этого альбома погружает слушателя в уникальное музыкальное путешествие. Здесь вы найдете яркие импровизации и живые взаимодействия музыкантов, которые создают неповторимую атмосферу. Музыка Чарльза Мингуса излучает силу и умение вплетать разнообразные стили и жанры воедино. Это истинное искусство, которое волнует, воодушевляет и переносит слушателя в новые музыкальные горизонты. Купить виниловую пластинку Charles Mingus / Oh Yeah (1LP) - значит открыть для себя уникальный звук винила и полностью погрузиться в мир музыки Чарльза Мингуса. Не упустите возможность стать обладателем этого изысканного произведения и насладиться музыкой, которая запомнится навсегда.

Отзывы о товаре Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (4260019716149) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[4260019716149]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Oh Yeah
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Hog Callin Blues, Devil Woman, Wham Bam Thank You Maam, Ecclusiastics, Oh Lord Dont Let Them Drop That Atomic Bomb On Me, Eat That Chicken, Passions Of A Man
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Купить виниловую пластинку Charles Mingus / Oh Yeah (1LP) - изысканное предложение для настоящих поклонников джазовой музыки, которые хотят проникнуться глубиной и изобретательностью творчества Чарльза Мингуса. Альбом Oh Yeah - это настоящая жемчужина в дискографии Мингуса. Исполненный с пронзительной страстью и эмоциональностью, каждый трек этого альбома погружает слушателя в уникальное музыкальное путешествие. Здесь вы найдете яркие импровизации и живые взаимодействия музыкантов, которые создают неповторимую атмосферу. Музыка Чарльза Мингуса излучает силу и умение вплетать разнообразные стили и жанры воедино. Это истинное искусство, которое волнует, воодушевляет и переносит слушателя в новые музыкальные горизонты. Купить виниловую пластинку Charles Mingus / Oh Yeah (1LP) - значит открыть для себя уникальный звук винила и полностью погрузиться в мир музыки Чарльза Мингуса. Не упустите возможность стать обладателем этого изысканного произведения и насладиться музыкой, которая запомнится навсегда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (4260019716149) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...