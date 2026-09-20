Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Stephan Micus - Thunder (0602455539342) виниловая пластинка
Стефан Микус – уникальный музыкант и композитор. Он коллекционирует и изучает инструменты со всего мира и создает с ними свои собственные музыкальные путешествия. Это его 25-й сольный альбом для ECM, и в его звучании доминирует четырехметровая тибетская труба дан чен, инструмент, который он недавно освоил и использует впервые. Именно громовое звучание этого инструмента привело к названию альбома и его девяти треков, прославляющих божеств по всему миру. «Я посвящаю эту музыку большой семье богов-громовержцев по всему миру, смиренно надеясь, что, когда они ее услышат, их разрушительная сила каким-то образом утихнет», — говорит он. В нем представлены инструменты, на которых играет Стефан Микус, из Тибета, Индии, Бирмы, Борнео, Сибири, Японии, Южной Америки, Гамбии, Намибии, Швеции и Баварии.
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