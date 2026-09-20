Top.Mail.Ru
The Kinks - Soap Opera (4050538897951) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Kinks - Soap Opera (4050538897951) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Kinks - Soap Opera (4050538897951) виниловая пластинка - фото 1
The Kinks - Soap Opera (4050538897951) виниловая пластинка - фото 2
The Kinks - Soap Opera (4050538897951) виниловая пластинка - фото 3
The Kinks - Soap Opera (4050538897951) виниловая пластинка - фото 4
The Kinks - Soap Opera (4050538897951) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1975
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
A Soap Opera
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Kinks - Soap Opera (4050538897951) виниловая пластинка - фото 1
  • The Kinks - Soap Opera (4050538897951) виниловая пластинка - фото 2
  • The Kinks - Soap Opera (4050538897951) виниловая пластинка - фото 3
  • The Kinks - Soap Opera (4050538897951) виниловая пластинка - фото 4
  • The Kinks - Soap Opera (4050538897951) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652324
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538897951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1975
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
A Soap Opera
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Everybodys A Star (Starmaker), Ordinary People, Rush Hour Blues, Nine To Five, When Work Is Over, Have Another Drink, Underneath The Neon Sign, Holiday Romance, You Make It All Worthwhile, Ducks On The Wall, (A) Face In The Crowd, You Cant Stop The Music
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Kinks - Soap Opera (4050538897951) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Everybodys A Star (Starmaker), Ordinary People, Rush Hour Blues, Nine To Five, When Work Is Over, Have Another Drink, Underneath The Neon Sign, Holiday Romance, You Make It All Worthwhile, Ducks On The Wall, (A) Face In The Crowd, You Cant Stop The Music

Отзывы о товаре The Kinks - Soap Opera (4050538897951) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538897951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1975
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
A Soap Opera
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Everybodys A Star (Starmaker), Ordinary People, Rush Hour Blues, Nine To Five, When Work Is Over, Have Another Drink, Underneath The Neon Sign, Holiday Romance, You Make It All Worthwhile, Ducks On The Wall, (A) Face In The Crowd, You Cant Stop The Music
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Everybodys A Star (Starmaker), Ordinary People, Rush Hour Blues, Nine To Five, When Work Is Over, Have Another Drink, Underneath The Neon Sign, Holiday Romance, You Make It All Worthwhile, Ducks On The Wall, (A) Face In The Crowd, You Cant Stop The Music
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Kinks - Soap Opera (4050538897951) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...