The Kinks - Preservation Act 2 (4050538897937) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
Preservation Act 2
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 652322
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4 030 руб.
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538897937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
Preservation Act 2
Трек-лист
Announcement, Introduction To Solution, When A Solution Comes, Money Talks, Announcement, Shepherds Of The Nation, Scum Of The Earth, Second-Hand Car Spiv, Hes Evil, Mirror Of Love, Announcement, Nobody Gives, Oh Where Oh Where Is Lovex, Flashs Dream (The Final Elbow), Flashs Confession, Nothing Lasts Forever, Announcement, Artificial Man, Scrapheap City, Announcement, Salvation Road
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Kinks - Preservation Act 2 (4050538897937) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Announcement, Introduction To Solution, When A Solution Comes, Money Talks, Announcement, Shepherds Of The Nation, Scum Of The Earth, Second-Hand Car Spiv, Hes Evil, Mirror Of Love, Announcement, Nobody Gives, Oh Where Oh Where Is Lovex, Flashs Dream (The Final Elbow), Flashs Confession, Nothing Lasts Forever, Announcement, Artificial Man, Scrapheap City, Announcement, Salvation Road
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538897937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
Preservation Act 2
Трек-лист
Announcement, Introduction To Solution, When A Solution Comes, Money Talks, Announcement, Shepherds Of The Nation, Scum Of The Earth, Second-Hand Car Spiv, Hes Evil, Mirror Of Love, Announcement, Nobody Gives, Oh Where Oh Where Is Lovex, Flashs Dream (The Final Elbow), Flashs Confession, Nothing Lasts Forever, Announcement, Artificial Man, Scrapheap City, Announcement, Salvation Road
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Announcement, Introduction To Solution, When A Solution Comes, Money Talks, Announcement, Shepherds Of The Nation, Scum Of The Earth, Second-Hand Car Spiv, Hes Evil, Mirror Of Love, Announcement, Nobody Gives, Oh Where Oh Where Is Lovex, Flashs Dream (The Final Elbow), Flashs Confession, Nothing Lasts Forever, Announcement, Artificial Man, Scrapheap City, Announcement, Salvation Road
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Kinks - Preservation Act 2 (4050538897937) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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