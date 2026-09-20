Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка
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Описание товара Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка
Концерт в Бордо – особый документ последнего европейского турне Кита Джарретта, каждый из сольных фортепианных концертов Джарретта в 2016 году имел свой ярко выраженный характер, а в Бордо на первый план выходит лирический импульс. В ходе этой импровизированной сюиты совершается множество тихих открытий, появляется трогательная свежесть музыки в целом, ощущение интимного общения. Рассматривая выступление в июле 2016 года, французская пресса говорила о намеках на Кёльнский концерт и Бремен-Лозанна в потоке событий, а расширенные части Бордо заманчиво красивы. Нежные песни звучат из воздуха, «пробуждая сообщество слушателей на грани тишины», как выразилась газета «Монд», «осознание времени вдали от шума и усталости мира».
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Теги товара: Fusion
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Теги товара: Fusion
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