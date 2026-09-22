Francoise Hardy - Voila: The Very Best Of (5021732805782) виниловая пластинка
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Описание товара Francoise Hardy - Voila: The Very Best Of (5021732805782) виниловая пластинка
Франсуаза Арди зарекомендовала себя как одна из важнейших исполнительниц французского шансона 1960-х годов. Её голос, авторский талант и умение окружить себя талантливыми коллегами помогли ей покорить весь мир. Этот совершенно новый сборник лучших песен впервые охватывает всю карьеру Франсуазы Арди, от её дебюта в 1962 году до её последних записей в 2018 году. Издание на виниле. В сборник вошли её самые культовые песни, от классических ранних хитов, таких как «Tous les gar?ons et les filles» и «Le temps de l'amour», до таких хитов, как «Comment te dire adieu» (фаворит стриминговых сервисов и синхронизаций), «Message personnel», вирусная сенсация «Voil?» (вирусный хит №1, с более чем 300 тысячами репостов в TikTok) и «Le large». Всеобъемлющий портрет артиста, повлиявшего на поколения музыкантов и стили.
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Теги товара: Шансон
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Теги товара: Шансон
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