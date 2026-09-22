Top.Mail.Ru
Francoise Hardy - Voila: The Very Best Of (5021732805782) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Francoise Hardy - Voila: The Very Best Of (5021732805782) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Francoise Hardy - Voila: The Very Best Of (5021732805782) виниловая пластинка - фото 1
Francoise Hardy - Voila: The Very Best Of (5021732805782) виниловая пластинка - фото 2
Francoise Hardy - Voila: The Very Best Of (5021732805782) виниловая пластинка - фото 3
Francoise Hardy - Voila: The Very Best Of (5021732805782) виниловая пластинка - фото 4
Francoise Hardy - Voila: The Very Best Of (5021732805782) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Francoise Hardy
Альбом (сингл)
Voila: The Very Best Of
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Francoise Hardy - Voila: The Very Best Of (5021732805782) виниловая пластинка - фото 1
  • Francoise Hardy - Voila: The Very Best Of (5021732805782) виниловая пластинка - фото 2
  • Francoise Hardy - Voila: The Very Best Of (5021732805782) виниловая пластинка - фото 3
  • Francoise Hardy - Voila: The Very Best Of (5021732805782) виниловая пластинка - фото 4
  • Francoise Hardy - Voila: The Very Best Of (5021732805782) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721954
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732805782]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Francoise Hardy
Альбом (сингл)
Voila: The Very Best Of
Жанр
Шансон
Трек-лист
Tous les gar?ons et les filles, Le temps de l’amour, Le premier bonheur du jour, Mon amie la rose, L’amiti?, La maison o? j’ai grandi, Voil?, Des ronds dans l’eau, Ma jeunesse fout l’camp, Comment te dire adieu, Soleil, La question, Message Personnel, J’?coute de la musique saoule, si je m’en vais avant toi (Duet with ?tienne Daho), Partir quand m?me, Un peu d’eau, To the end (La Com?die) with Blur, Puisque vous partez en voyage (with Jacques Dutronc), Tant de belles choses, La pluie sans parapl
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Francoise Hardy - Voila: The Very Best Of (5021732805782) виниловая пластинка

Франсуаза Арди зарекомендовала себя как одна из важнейших исполнительниц французского шансона 1960-х годов. Её голос, авторский талант и умение окружить себя талантливыми коллегами помогли ей покорить весь мир. Этот совершенно новый сборник лучших песен впервые охватывает всю карьеру Франсуазы Арди, от её дебюта в 1962 году до её последних записей в 2018 году. Издание на виниле. В сборник вошли её самые культовые песни, от классических ранних хитов, таких как «Tous les gar?ons et les filles» и «Le temps de l'amour», до таких хитов, как «Comment te dire adieu» (фаворит стриминговых сервисов и синхронизаций), «Message personnel», вирусная сенсация «Voil?» (вирусный хит №1, с более чем 300 тысячами репостов в TikTok) и «Le large». Всеобъемлющий портрет артиста, повлиявшего на поколения музыкантов и стили.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Francoise Hardy - Voila: The Very Best Of (5021732805782) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732805782]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Francoise Hardy
Альбом (сингл)
Voila: The Very Best Of
Жанр
Шансон
Трек-лист
Tous les gar?ons et les filles, Le temps de l’amour, Le premier bonheur du jour, Mon amie la rose, L’amiti?, La maison o? j’ai grandi, Voil?, Des ronds dans l’eau, Ma jeunesse fout l’camp, Comment te dire adieu, Soleil, La question, Message Personnel, J’?coute de la musique saoule, si je m’en vais avant toi (Duet with ?tienne Daho), Partir quand m?me, Un peu d’eau, To the end (La Com?die) with Blur, Puisque vous partez en voyage (with Jacques Dutronc), Tant de belles choses, La pluie sans parapl
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Франсуаза Арди зарекомендовала себя как одна из важнейших исполнительниц французского шансона 1960-х годов. Её голос, авторский талант и умение окружить себя талантливыми коллегами помогли ей покорить весь мир. Этот совершенно новый сборник лучших песен впервые охватывает всю карьеру Франсуазы Арди, от её дебюта в 1962 году до её последних записей в 2018 году. Издание на виниле. В сборник вошли её самые культовые песни, от классических ранних хитов, таких как «Tous les gar?ons et les filles» и «Le temps de l'amour», до таких хитов, как «Comment te dire adieu» (фаворит стриминговых сервисов и синхронизаций), «Message personnel», вирусная сенсация «Voil?» (вирусный хит №1, с более чем 300 тысячами репостов в TikTok) и «Le large». Всеобъемлющий портрет артиста, повлиявшего на поколения музыкантов и стили.


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Francoise Hardy - Voila: The Very Best Of (5021732805782) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...