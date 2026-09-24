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Freddie Hubbard - Backlash (Analogue) (4260019715272) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Freddie Hubbard - Backlash (Analogue) (4260019715272) виниловая пластинка

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Freddie Hubbard - Backlash (Analogue) (4260019715272) виниловая пластинка - фото 1
Freddie Hubbard - Backlash (Analogue) (4260019715272) виниловая пластинка - фото 2
Freddie Hubbard - Backlash (Analogue) (4260019715272) виниловая пластинка - фото 3
Freddie Hubbard - Backlash (Analogue) (4260019715272) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Freddie Hubbard
Альбом (сингл)
Backlash
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Freddie Hubbard - Backlash (Analogue) (4260019715272) виниловая пластинка - фото 1
  • Freddie Hubbard - Backlash (Analogue) (4260019715272) виниловая пластинка - фото 2
  • Freddie Hubbard - Backlash (Analogue) (4260019715272) виниловая пластинка - фото 3
  • Freddie Hubbard - Backlash (Analogue) (4260019715272) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652294
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Freddie Hubbard - Backlash (Analogue) (4260019715272) виниловая пластинка
4 620 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Freddie Hubbard
Альбом (сингл)
Backlash
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Backlash, The Return Of The Prodigal Son, Little Sunflower, On The Que-Tee, Up Jumped Spring, Echoes Of Blue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Freddie Hubbard - Backlash (Analogue) (4260019715272) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Freddie Hubbard / Backlash (1LP) - это возможность обладать настоящим шедевром джазовой музыки, исполненным великим трубачом Фредди Хаббардом. Альбом Backlash является одной из величайших работ Хаббарда, где он проявляет свою виртуозность и музыкальное мастерство. Здесь вы услышите потрясающую игру на трубе, энергичные импровизации и яркий стиль, который сделал Фредди Хаббарда одним из самых влиятельных джазовых музыкантов своего времени. Купить виниловую пластинку Freddie Hubbard / Backlash (1LP) позволит вам насладиться прекрасными мелодиями, гармоничными аранжировками и эмоциональной глубиной музыки. Этот альбом является настоящим кладезем джазовых композиций, которые будут радовать вас каждый раз, когда вы будете его слушать. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Freddie Hubbard / Backlash (1LP) и добавить в свою коллекцию одно из величайших достижений в джазовой музыке. Этот альбом станет настоящим сокровищем для ценителей джаза и порадует своим уникальным звучанием и вдохновляющей музыкой.

Отзывы о товаре Freddie Hubbard - Backlash (Analogue) (4260019715272) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Freddie Hubbard
Альбом (сингл)
Backlash
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Backlash, The Return Of The Prodigal Son, Little Sunflower, On The Que-Tee, Up Jumped Spring, Echoes Of Blue
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Freddie Hubbard / Backlash (1LP) - это возможность обладать настоящим шедевром джазовой музыки, исполненным великим трубачом Фредди Хаббардом. Альбом Backlash является одной из величайших работ Хаббарда, где он проявляет свою виртуозность и музыкальное мастерство. Здесь вы услышите потрясающую игру на трубе, энергичные импровизации и яркий стиль, который сделал Фредди Хаббарда одним из самых влиятельных джазовых музыкантов своего времени. Купить виниловую пластинку Freddie Hubbard / Backlash (1LP) позволит вам насладиться прекрасными мелодиями, гармоничными аранжировками и эмоциональной глубиной музыки. Этот альбом является настоящим кладезем джазовых композиций, которые будут радовать вас каждый раз, когда вы будете его слушать. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Freddie Hubbard / Backlash (1LP) и добавить в свою коллекцию одно из величайших достижений в джазовой музыке. Этот альбом станет настоящим сокровищем для ценителей джаза и порадует своим уникальным звучанием и вдохновляющей музыкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Freddie Hubbard - Backlash (Analogue) (4260019715272) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4620 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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