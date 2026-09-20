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Arild Andersen - Affirmation (0602455115652) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Arild Andersen - Affirmation (0602455115652) виниловая пластинка

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Arild Andersen - Affirmation (0602455115652) виниловая пластинка - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arild Andersen
Альбом (сингл)
Affirmation
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arild Andersen - Affirmation (0602455115652) виниловая пластинка - фото 1
  • Arild Andersen - Affirmation (0602455115652) виниловая пластинка - фото 2
  • Arild Andersen - Affirmation (0602455115652) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652282
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Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602455115652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arild Andersen
Альбом (сингл)
Affirmation
Жанр
Jazz
Трек-лист
Affirmation Part I Affirmation Part II Short Story
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arild Andersen - Affirmation (0602455115652) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Arild Andersen / Affirmation (1LP) — это шанс погрузиться в удивительный мир джазовой музыки, созданной талантливым музыкантом и композитором Арилдом Андерсеном. Альбом представляет собой яркое проявление его музыкального стиля и виртуозности, заставляющие сердца ломиться от восторга. Андерсен, норвежский контрабасист, со своим уникальным звучанием и техникой игры, создает неповторимую атмосферу музыкальной экспрессии. Его композиции выделяются глубокими мелодиями и эмоциональными аранжировками, которые проникают в самые глубины души слушателя. Каждый трек на этой виниловой пластинке является проявлением мастерства и творческого вдохновения Арилда Андерсена. Он умело сочетает традиции джазовой музыки с современными элементами, создавая динамичные и захватывающие композиции. Сочетание контрабаса, ударных и клавишных инструментов создает полный и насыщенный звук, который привлекает внимание и не отпускает до последних аккордов. Купить виниловую пластинку Arild Andersen / Affirmation (1LP) — значит приобрести произведение искусства, способное заставить вас почувствовать энергию и вибрацию живой музыки. Эта запись будет прекрасным дополнением для вашей коллекции виниловых пластинок и позволит вам наслаждаться музыкой в самом высоком качестве.

Отзывы о товаре Arild Andersen - Affirmation (0602455115652) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602455115652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arild Andersen
Альбом (сингл)
Affirmation
Жанр
Jazz
Трек-лист
Affirmation Part I Affirmation Part II Short Story
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Arild Andersen / Affirmation (1LP) — это шанс погрузиться в удивительный мир джазовой музыки, созданной талантливым музыкантом и композитором Арилдом Андерсеном. Альбом представляет собой яркое проявление его музыкального стиля и виртуозности, заставляющие сердца ломиться от восторга. Андерсен, норвежский контрабасист, со своим уникальным звучанием и техникой игры, создает неповторимую атмосферу музыкальной экспрессии. Его композиции выделяются глубокими мелодиями и эмоциональными аранжировками, которые проникают в самые глубины души слушателя. Каждый трек на этой виниловой пластинке является проявлением мастерства и творческого вдохновения Арилда Андерсена. Он умело сочетает традиции джазовой музыки с современными элементами, создавая динамичные и захватывающие композиции. Сочетание контрабаса, ударных и клавишных инструментов создает полный и насыщенный звук, который привлекает внимание и не отпускает до последних аккордов. Купить виниловую пластинку Arild Andersen / Affirmation (1LP) — значит приобрести произведение искусства, способное заставить вас почувствовать энергию и вибрацию живой музыки. Эта запись будет прекрасным дополнением для вашей коллекции виниловых пластинок и позволит вам наслаждаться музыкой в самом высоком качестве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Arild Andersen - Affirmation (0602455115652) виниловая пластинка – стоимость товара 3770 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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