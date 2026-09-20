Alphaville - Salvation (2023 Remastered) (5054197677922) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
ALPHAVILLE
Альбом (сингл)
Salvation
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652281
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197677922]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
ALPHAVILLE
Альбом (сингл)
Salvation
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Inside Out, Monkey In The Moon, Guardian Angel, Wishful Thinking, Flame, Point Of Know Return, Control, Dangerous Places, Spirit Of The Age, Soul Messiah, Horizons, Pandoras Lullaby, Wishful Thinking (Radiomix Turbobeat), Life Is King, Wishful Thinking (Physical 12 Mix), Flame (Single Version Turbobeat)
Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alphaville - Salvation (2023 Remastered) (5054197677922) виниловая пластинка
Salvation - это новый студийный альбом легендарной группы Alphaville, который представляет собой смесь электронных ритмов и захватывающих мелодий. Этот двойной винил несет в себе энергию и эмоциональную глубину, которые проникают в каждую песню. Звучание альбома Salvation поражает своей красотой и оригинальностью. Каждая композиция переносит слушателя в иной музыкальный мир, наполняя его магией и атмосферой. Уникальный звуковой опыт и потрясающие вокальные выступления не оставят равнодушными ни одного поклонника Alphaville.
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197677922]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
ALPHAVILLE
Альбом (сингл)
Salvation
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Inside Out, Monkey In The Moon, Guardian Angel, Wishful Thinking, Flame, Point Of Know Return, Control, Dangerous Places, Spirit Of The Age, Soul Messiah, Horizons, Pandoras Lullaby, Wishful Thinking (Radiomix Turbobeat), Life Is King, Wishful Thinking (Physical 12 Mix), Flame (Single Version Turbobeat)
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Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Salvation - это новый студийный альбом легендарной группы Alphaville, который представляет собой смесь электронных ритмов и захватывающих мелодий. Этот двойной винил несет в себе энергию и эмоциональную глубину, которые проникают в каждую песню. Звучание альбома Salvation поражает своей красотой и оригинальностью. Каждая композиция переносит слушателя в иной музыкальный мир, наполняя его магией и атмосферой. Уникальный звуковой опыт и потрясающие вокальные выступления не оставят равнодушными ни одного поклонника Alphaville.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Alphaville - Salvation (2023 Remastered) (5054197677922) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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