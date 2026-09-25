Megadeth - Megadeth (8024391153253) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Megadeth - Megadeth (8024391153253) виниловая пластинка
Издание на двойном черном виниле в гейтфолде. Megadeth выпустят свой последний альбом в начале 2026 года. Альбом будет называться просто «Megadeth», ведь что ещё можно сказать об альбоме, призванном стать кульминацией четырёх десятилетий существования монолита трэш-метала?. Для фанатов это, несомненно, станет тоскливым прощанием с Дэйвом Мастейном и компанией. Но сам Мастейн напоминает нам, что мы должны ценить завершение Megadeth на их собственных условиях. Пока они не выгорели. Пока другие обстоятельства не положили им конец, как это случилось со многими другими группами. «Megadeth» — достойный и виртуозный финал, который появляется как нельзя кстати. Отчуждение и разобщённость повсюду в современном мире, но своим финальным актом Megadeth призывает к единству и солидарности. Это также относится к их последующему прощальному туру, который они хотят завершить стильно и пригласить своих поклонников на концерты, где движущей силой будет радость, а не грусть.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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