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Foreigner - Head Games (Analogue, Original Master Recording) (0821797134217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Foreigner - Head Games (Analogue, Original Master Recording) (0821797134217) виниловая пластинка

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Foreigner - Head Games (Analogue, Original Master Recording) (0821797134217) виниловая пластинка - фото 1
Foreigner - Head Games (Analogue, Original Master Recording) (0821797134217) виниловая пластинка - фото 2
Foreigner - Head Games (Analogue, Original Master Recording) (0821797134217) виниловая пластинка - фото 3
Foreigner - Head Games (Analogue, Original Master Recording) (0821797134217) виниловая пластинка - фото 4
Foreigner - Head Games (Analogue, Original Master Recording) (0821797134217) виниловая пластинка - фото 5
Foreigner - Head Games (Analogue, Original Master Recording) (0821797134217) виниловая пластинка - фото 6
Foreigner - Head Games (Analogue, Original Master Recording) (0821797134217) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1990
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Foreigner: Head Games
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foreigner - Head Games (Analogue, Original Master Recording) (0821797134217) виниловая пластинка - фото 1
  • Foreigner - Head Games (Analogue, Original Master Recording) (0821797134217) виниловая пластинка - фото 2
  • Foreigner - Head Games (Analogue, Original Master Recording) (0821797134217) виниловая пластинка - фото 3
  • Foreigner - Head Games (Analogue, Original Master Recording) (0821797134217) виниловая пластинка - фото 4
  • Foreigner - Head Games (Analogue, Original Master Recording) (0821797134217) виниловая пластинка - фото 5
  • Foreigner - Head Games (Analogue, Original Master Recording) (0821797134217) виниловая пластинка - фото 6
  • Foreigner - Head Games (Analogue, Original Master Recording) (0821797134217) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642517
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Foreigner - Head Games (Analogue, Original Master Recording) (0821797134217) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity Sound Lab
Barcode
[0821797134217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1990
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Foreigner: Head Games
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dirty White Boy, Love On The Telephone, Women, Ill Get Even With You, Seventeen, Head Games, The Modern Day, Blinded By Science, Do What You Like, Rev On The Red Line
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foreigner - Head Games (Analogue, Original Master Recording) (0821797134217) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Dirty White Boy, Love On The Telephone, Women, Ill Get Even With You, Seventeen, Head Games, The Modern Day, Blinded By Science, Do What You Like, Rev On The Red Line

Отзывы о товаре Foreigner - Head Games (Analogue, Original Master Recording) (0821797134217) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity Sound Lab
Barcode
[0821797134217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1990
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Foreigner: Head Games
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dirty White Boy, Love On The Telephone, Women, Ill Get Even With You, Seventeen, Head Games, The Modern Day, Blinded By Science, Do What You Like, Rev On The Red Line
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Dirty White Boy, Love On The Telephone, Women, Ill Get Even With You, Seventeen, Head Games, The Modern Day, Blinded By Science, Do What You Like, Rev On The Red Line
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foreigner - Head Games (Analogue, Original Master Recording) (0821797134217) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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