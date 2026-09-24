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Herbie Hancock - Man-Child (Analogue) (4260019714305) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Herbie Hancock - Man-Child (Analogue) (4260019714305) виниловая пластинка

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Herbie Hancock - Man-Child (Analogue) (4260019714305) виниловая пластинка - фото 1
Herbie Hancock - Man-Child (Analogue) (4260019714305) виниловая пластинка - фото 2
Herbie Hancock - Man-Child (Analogue) (4260019714305) виниловая пластинка - фото 3
Herbie Hancock - Man-Child (Analogue) (4260019714305) виниловая пластинка - фото 4
Herbie Hancock - Man-Child (Analogue) (4260019714305) виниловая пластинка - фото 5
Herbie Hancock - Man-Child (Analogue) (4260019714305) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Man-Child
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop, Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Herbie Hancock - Man-Child (Analogue) (4260019714305) виниловая пластинка - фото 1
  • Herbie Hancock - Man-Child (Analogue) (4260019714305) виниловая пластинка - фото 2
  • Herbie Hancock - Man-Child (Analogue) (4260019714305) виниловая пластинка - фото 3
  • Herbie Hancock - Man-Child (Analogue) (4260019714305) виниловая пластинка - фото 4
  • Herbie Hancock - Man-Child (Analogue) (4260019714305) виниловая пластинка - фото 5
  • Herbie Hancock - Man-Child (Analogue) (4260019714305) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652260
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Herbie Hancock - Man-Child (Analogue) (4260019714305) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[4260019714305]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Man-Child
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop, Fusion
Трек-лист
Hang Up Your Hang Ups, Sun Touch, The Traitor, Bubbles, Steppin In It, Heartbeat
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Herbie Hancock - Man-Child (Analogue) (4260019714305) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Hang Up Your Hang Ups, Sun Touch, The Traitor, Bubbles, Steppin In It, Heartbeat

Отзывы о товаре Herbie Hancock - Man-Child (Analogue) (4260019714305) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[4260019714305]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Man-Child
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop, Fusion
Трек-лист
Hang Up Your Hang Ups, Sun Touch, The Traitor, Bubbles, Steppin In It, Heartbeat
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Hang Up Your Hang Ups, Sun Touch, The Traitor, Bubbles, Steppin In It, Heartbeat
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Herbie Hancock - Man-Child (Analogue) (4260019714305) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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