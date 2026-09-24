Grant Green - Green Street (0602455242631) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 652252
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Grant Green - Green Street (0602455242631) виниловая пластинка
В этой классике 1961 года к плодовитому Грину присоединились басист Бен Такер и барабанщик Дэйв Бэйли. На Green Street гитарист исполняет три оригинальных песни, в том числе Round About Midnight и Alone Together. Поскольку Такер и Бэйли ловят каждую фразу Грина и мгновенно реагируют на его музыкальные мысли, внимание почти полностью сосредоточено на гитаристе. Грин постоянно выдвигает удивительные и полезные идеи, берет эти песни с собой в неожиданные путешествия и создает музыку на века. Мало кто из гитаристов того времени мог преуспеть в этой обстановке на уровне Грина. Green Street - одна из его самых важных записей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
В этой классике 1961 года к плодовитому Грину присоединились басист Бен Такер и барабанщик Дэйв Бэйли. На Green Street гитарист исполняет три оригинальных песни, в том числе Round About Midnight и Alone Together. Поскольку Такер и Бэйли ловят каждую фразу Грина и мгновенно реагируют на его музыкальные мысли, внимание почти полностью сосредоточено на гитаристе. Грин постоянно выдвигает удивительные и полезные идеи, берет эти песни с собой в неожиданные путешествия и создает музыку на века. Мало кто из гитаристов того времени мог преуспеть в этой обстановке на уровне Грина. Green Street - одна из его самых важных записей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Grant Green - Green Street (0602455242631) виниловая пластинка - стоимость товара 2620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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