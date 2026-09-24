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Foreigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Foreigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пластинка

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Foreigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пластинка - фото 1
Foreigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пластинка - фото 2
Foreigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пластинка - фото 3
Foreigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пластинка - фото 4
Foreigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пластинка - фото 5
Foreigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пластинка - фото 6
Foreigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Foreigner
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foreigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пластинка - фото 1
  • Foreigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пластинка - фото 2
  • Foreigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пластинка - фото 3
  • Foreigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пластинка - фото 4
  • Foreigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пластинка - фото 5
  • Foreigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пластинка - фото 6
  • Foreigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб. 
Начислим 350 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652227
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Foreigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пластинка
10 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0753088750878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Foreigner
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Feels Like The First Time, Cold As Ice, Starrider, Headknocker, The Damage Is Done, Long, Long Way From Home, Woman Oh Woman, At War With The World, Fool For You Anyway, I Need You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foreigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Feels Like The First Time, Cold As Ice, Starrider, Headknocker, The Damage Is Done, Long, Long Way From Home, Woman Oh Woman, At War With The World, Fool For You Anyway, I Need You

Отзывы о товаре Foreigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0753088750878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Foreigner
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Feels Like The First Time, Cold As Ice, Starrider, Headknocker, The Damage Is Done, Long, Long Way From Home, Woman Oh Woman, At War With The World, Fool For You Anyway, I Need You
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Feels Like The First Time, Cold As Ice, Starrider, Headknocker, The Damage Is Done, Long, Long Way From Home, Woman Oh Woman, At War With The World, Fool For You Anyway, I Need You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foreigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пластинка - стоимость товара 10640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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