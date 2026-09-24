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Al Di Meola - Casino (Analogue) (4260019715654) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Al Di Meola - Casino (Analogue) (4260019715654) виниловая пластинка

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Al Di Meola - Casino (Analogue) (4260019715654) виниловая пластинка - фото 1
Al Di Meola - Casino (Analogue) (4260019715654) виниловая пластинка - фото 2
Al Di Meola - Casino (Analogue) (4260019715654) виниловая пластинка - фото 3
Al Di Meola - Casino (Analogue) (4260019715654) виниловая пластинка - фото 4
Al Di Meola - Casino (Analogue) (4260019715654) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Casino
Жанр
Jazz rock, Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Al Di Meola - Casino (Analogue) (4260019715654) виниловая пластинка - фото 1
  • Al Di Meola - Casino (Analogue) (4260019715654) виниловая пластинка - фото 2
  • Al Di Meola - Casino (Analogue) (4260019715654) виниловая пластинка - фото 3
  • Al Di Meola - Casino (Analogue) (4260019715654) виниловая пластинка - фото 4
  • Al Di Meola - Casino (Analogue) (4260019715654) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652193
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Al Di Meola - Casino (Analogue) (4260019715654) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Casino
Жанр
Jazz rock, Fusion
Трек-лист
Egyptian Danza, Chasin the Voodoo, Dark Eye Tango, Senor Mouse, Viva La Danzatina, Guitars Of The Exotic Isle, Rhapsody Italia, Bravoto Fantasia, Casino
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Al Di Meola - Casino (Analogue) (4260019715654) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Egyptian Danza, Chasin the Voodoo, Dark Eye Tango, Senor Mouse, Viva La Danzatina, Guitars Of The Exotic Isle, Rhapsody Italia, Bravoto Fantasia, Casino

Отзывы о товаре Al Di Meola - Casino (Analogue) (4260019715654) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Casino
Жанр
Jazz rock, Fusion
Трек-лист
Egyptian Danza, Chasin the Voodoo, Dark Eye Tango, Senor Mouse, Viva La Danzatina, Guitars Of The Exotic Isle, Rhapsody Italia, Bravoto Fantasia, Casino
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Egyptian Danza, Chasin the Voodoo, Dark Eye Tango, Senor Mouse, Viva La Danzatina, Guitars Of The Exotic Isle, Rhapsody Italia, Bravoto Fantasia, Casino
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Al Di Meola - Casino (Analogue) (4260019715654) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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