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Paul Desmond - Easy Living (Analogue) (4260019715661) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paul Desmond - Easy Living (Analogue) (4260019715661) виниловая пластинка

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Paul Desmond - Easy Living (Analogue) (4260019715661) виниловая пластинка - фото 1
Paul Desmond - Easy Living (Analogue) (4260019715661) виниловая пластинка - фото 2
Paul Desmond - Easy Living (Analogue) (4260019715661) виниловая пластинка - фото 3
Paul Desmond - Easy Living (Analogue) (4260019715661) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Paul Desmond
Альбом (сингл)
Easy Living
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Desmond - Easy Living (Analogue) (4260019715661) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul Desmond - Easy Living (Analogue) (4260019715661) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul Desmond - Easy Living (Analogue) (4260019715661) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul Desmond - Easy Living (Analogue) (4260019715661) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652191
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Paul Desmond - Easy Living (Analogue) (4260019715661) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Paul Desmond
Альбом (сингл)
Easy Living
Жанр
Jazz
Трек-лист
When Joanna Loved Me, That Old Feeling, Polka Dots And Moonbeams, Heres That Rainy Day, Easy Living, Ive Grown Accustomed To Her Face, Bewitched, Blues For Fun
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Desmond - Easy Living (Analogue) (4260019715661) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Paul Desmond / Easy Living (1LP) - это прекрасная возможность окунуться в мир умиротворяющей и романтичной джазовой музыки. Альбом Easy Living от Paul Desmond - это мелодичное и гармоничное сочетание его таланта саксофониста и фанкциональности его композиций. Здесь вы найдете потрясающие мелодии, плавные фразы и искрящиеся импровизации. На виниловой пластинке Paul Desmond / Easy Living (1LP) вы сможете насладиться передовым качеством воспроизведения, которое позволяет полностью погрузиться в звуковую атмосферу произведения. Красивый и гармоничный звук этого альбома займет свое место в вашей коллекции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Paul Desmond / Easy Living (1LP) и добавить этот культовый альбом в вашу музыкальную коллекцию. Позвольте себе погрузиться в мир чарующей мелодии и насладиться неповторимым звучанием этой записи.

Отзывы о товаре Paul Desmond - Easy Living (Analogue) (4260019715661) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Paul Desmond
Альбом (сингл)
Easy Living
Жанр
Jazz
Трек-лист
When Joanna Loved Me, That Old Feeling, Polka Dots And Moonbeams, Heres That Rainy Day, Easy Living, Ive Grown Accustomed To Her Face, Bewitched, Blues For Fun
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Paul Desmond / Easy Living (1LP) - это прекрасная возможность окунуться в мир умиротворяющей и романтичной джазовой музыки. Альбом Easy Living от Paul Desmond - это мелодичное и гармоничное сочетание его таланта саксофониста и фанкциональности его композиций. Здесь вы найдете потрясающие мелодии, плавные фразы и искрящиеся импровизации. На виниловой пластинке Paul Desmond / Easy Living (1LP) вы сможете насладиться передовым качеством воспроизведения, которое позволяет полностью погрузиться в звуковую атмосферу произведения. Красивый и гармоничный звук этого альбома займет свое место в вашей коллекции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Paul Desmond / Easy Living (1LP) и добавить этот культовый альбом в вашу музыкальную коллекцию. Позвольте себе погрузиться в мир чарующей мелодии и насладиться неповторимым звучанием этой записи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul Desmond - Easy Living (Analogue) (4260019715661) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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