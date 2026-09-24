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Miles Davis - Miles Smiles (Analogue) (4260019713292) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Miles Smiles (Analogue) (4260019713292) виниловая пластинка

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Miles Davis - Miles Smiles (Analogue) (4260019713292) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Miles Smiles (Analogue) (4260019713292) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Miles Smiles (Analogue) (4260019713292) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Miles Smiles (Analogue) (4260019713292) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Miles Smiles (Analogue) (4260019713292) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles Smiles
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Miles Smiles (Analogue) (4260019713292) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Miles Smiles (Analogue) (4260019713292) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Miles Smiles (Analogue) (4260019713292) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Miles Smiles (Analogue) (4260019713292) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Miles Smiles (Analogue) (4260019713292) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652175
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Miles Davis - Miles Smiles (Analogue) (4260019713292) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019713292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles Smiles
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Orbits, Circle, Footprints, Dolores, Freedom Jazz Dance, Ginger Bread Boy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Miles Smiles (Analogue) (4260019713292) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Orbits, Circle, Footprints, Dolores, Freedom Jazz Dance, Ginger Bread Boy

Отзывы о товаре Miles Davis - Miles Smiles (Analogue) (4260019713292) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019713292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles Smiles
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Orbits, Circle, Footprints, Dolores, Freedom Jazz Dance, Ginger Bread Boy
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Orbits, Circle, Footprints, Dolores, Freedom Jazz Dance, Ginger Bread Boy
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Miles Smiles (Analogue) (4260019713292) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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