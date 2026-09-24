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Alice Coltrane - Eternity (Analogue) (4260019716156) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alice Coltrane - Eternity (Analogue) (4260019716156) виниловая пластинка

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Alice Coltrane - Eternity (Analogue) (4260019716156) виниловая пластинка - фото 1
Alice Coltrane - Eternity (Analogue) (4260019716156) виниловая пластинка - фото 2
Alice Coltrane - Eternity (Analogue) (4260019716156) виниловая пластинка - фото 3
Alice Coltrane - Eternity (Analogue) (4260019716156) виниловая пластинка - фото 4
Alice Coltrane - Eternity (Analogue) (4260019716156) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alice Coltrane
Альбом (сингл)
Eternity
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Alice Coltrane - Eternity (Analogue) (4260019716156) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice Coltrane - Eternity (Analogue) (4260019716156) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice Coltrane - Eternity (Analogue) (4260019716156) виниловая пластинка - фото 3
  • Alice Coltrane - Eternity (Analogue) (4260019716156) виниловая пластинка - фото 4
  • Alice Coltrane - Eternity (Analogue) (4260019716156) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652165
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Alice Coltrane - Eternity (Analogue) (4260019716156) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Bros. Records
Barcode
[4260019716156]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alice Coltrane
Альбом (сингл)
Eternity
Трек-лист
Spiritual Eternal, Wisdom Eye, Los Caballos, Om Supreme, Morning Worship, Spring Rounds From Rite Of Spring
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice Coltrane - Eternity (Analogue) (4260019716156) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Alice Coltrane / Eternity (1LP) - это возможность погрузиться в мир гениального творчества Алис Колтрейн и насладиться ее потрясающими музыкальными композициями. Альбом Eternity - настоящая жемчужина джазовой музыки, представленная великой музыканткой Алис Колтрейн. Ее виртуозное исполнение на фортепиано и гармонии, а также мелодичные фрагменты саксофона и других инструментов, создают магическую атмосферу, погружая слушателя в состояние гармонии и эмоциональной глубины. Звук виниловой пластинки Alice Coltrane / Eternity (1LP) прекрасно передает теплоту и сверхъестественное качество записи. Каждая нота звучит четко и ясно, передавая каждую нюансировку и интонацию музыкантов. Если вы ищете истинное наслаждение музыкой и хотите приобрести качественную виниловую пластинку, то покупка альбома Alice Coltrane / Eternity (1LP) - это отличная возможность добавить это произведение в свою коллекцию. Закажите эту пластинку прямо сейчас и наслаждайтесь потрясающей музыкой Алис Колтрейн в самом высоком качестве.

Отзывы о товаре Alice Coltrane - Eternity (Analogue) (4260019716156) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Bros. Records
Barcode
[4260019716156]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alice Coltrane
Альбом (сингл)
Eternity
Трек-лист
Spiritual Eternal, Wisdom Eye, Los Caballos, Om Supreme, Morning Worship, Spring Rounds From Rite Of Spring
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Alice Coltrane / Eternity (1LP) - это возможность погрузиться в мир гениального творчества Алис Колтрейн и насладиться ее потрясающими музыкальными композициями. Альбом Eternity - настоящая жемчужина джазовой музыки, представленная великой музыканткой Алис Колтрейн. Ее виртуозное исполнение на фортепиано и гармонии, а также мелодичные фрагменты саксофона и других инструментов, создают магическую атмосферу, погружая слушателя в состояние гармонии и эмоциональной глубины. Звук виниловой пластинки Alice Coltrane / Eternity (1LP) прекрасно передает теплоту и сверхъестественное качество записи. Каждая нота звучит четко и ясно, передавая каждую нюансировку и интонацию музыкантов. Если вы ищете истинное наслаждение музыкой и хотите приобрести качественную виниловую пластинку, то покупка альбома Alice Coltrane / Eternity (1LP) - это отличная возможность добавить это произведение в свою коллекцию. Закажите эту пластинку прямо сейчас и наслаждайтесь потрясающей музыкой Алис Колтрейн в самом высоком качестве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alice Coltrane - Eternity (Analogue) (4260019716156) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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