Уцененный товар Смеситель для ванны и душа Kludi PURE EASY 376819165 хорошее состояние, 651811
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Причина уценки
витринный образец, маленькая вмятина на носике;
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%7 158 руб. 23 860 руб.
В наличии
Код товара: 651811
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Загружаем...
7 158 руб. -70%
23 860 руб.
- Гарантия производителя: 5 лет
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Причина уценки
витринный образец, маленькая вмятина на носике;
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
Излив: фиксированный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х20
Вес, кг.
2.2
Описание товара Уцененный товар Смеситель для ванны и душа Kludi PURE EASY 376819165 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Управление: рычажное
- Механизм: керамический картридж
- Лейка: Нет
- Излив: фиксированный
- Материал: латунь
- Поверхность: матовая
- Стандарт подводки: 1/2?
- Тип подводки: жесткая
- Встраиваемая система: Нет
- Количество монтажных отверстий: 2
Причина уценки: витринный образец, маленькая вмятина на носике;
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Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Причина уценки
витринный образец, маленькая вмятина на носике;
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
Излив: фиксированный
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Управление: рычажное
- Механизм: керамический картридж
- Лейка: Нет
- Излив: фиксированный
- Материал: латунь
- Поверхность: матовая
- Стандарт подводки: 1/2?
- Тип подводки: жесткая
- Встраиваемая система: Нет
- Количество монтажных отверстий: 2
Причина уценки: витринный образец, маленькая вмятина на носике;
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Уцененный товар Смеситель для ванны и душа Kludi PURE EASY 376819165 хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 7158 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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