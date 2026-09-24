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Уцененный товар Смеситель для ванны и душа Kludi PURE EASY 376819165 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 651811
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Уцененный товар Смеситель для ванны и душа Kludi PURE EASY 376819165 хорошее состояние, 651811

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Смеситель для ванны и душа Kludi PURE EASY 376819165 хорошее состояние - фото 1
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Смеситель для ванны и душа Kludi PURE EASY 376819165 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Смеситель для ванны и душа Kludi PURE EASY 376819165 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Смеситель для ванны и душа Kludi PURE EASY 376819165 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Причина уценки
витринный образец, маленькая вмятина на носике;
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и душа Kludi PURE EASY 376819165 хорошее состояние - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа Kludi PURE EASY 376819165 хорошее состояние - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа Kludi PURE EASY 376819165 хорошее состояние - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа Kludi PURE EASY 376819165 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
7 158 руб.  23 860 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651811
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванны и душа Kludi PURE EASY 376819165 хорошее состояние
7 158 руб. -70%
23 860 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kludi
Тип товара
Смеситель для ванны
Причина уценки
витринный образец, маленькая вмятина на носике;
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
Излив: фиксированный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х20
Вес, кг.
2.2

Описание товара Уцененный товар Смеситель для ванны и душа Kludi PURE EASY 376819165 хорошее состояние

Смеситель для ванны и душа Kludi PURE EASY 376819165
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:

  • Управление: рычажное 
  • Механизм: керамический картридж 
  • Лейка: Нет
  • Излив: фиксированный
  • Материал: латунь
  • Поверхность: матовая
  • Стандарт подводки: 1/2?
  • Тип подводки: жесткая
  • Встраиваемая система: Нет
  • Количество монтажных отверстий: 2
Комплектность: смеситель, эксцентрики 2шт, настенные накладки
Причина уценки: витринный образец, маленькая вмятина на носике;



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Отзывы о товаре Уцененный товар Смеситель для ванны и душа Kludi PURE EASY 376819165 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Kludi
Тип товара
Смеситель для ванны
Причина уценки
витринный образец, маленькая вмятина на носике;
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
Излив: фиксированный
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны и душа Kludi PURE EASY 376819165
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
  • Управление: рычажное 
  • Механизм: керамический картридж 
  • Лейка: Нет
  • Излив: фиксированный
  • Материал: латунь
  • Поверхность: матовая
  • Стандарт подводки: 1/2?
  • Тип подводки: жесткая
  • Встраиваемая система: Нет
  • Количество монтажных отверстий: 2
Комплектность: смеситель, эксцентрики 2шт, настенные накладки
Причина уценки: витринный образец, маленькая вмятина на носике;


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Смеситель для ванны и душа Kludi PURE EASY 376819165 хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 7158 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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