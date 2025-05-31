Смартфон Realme 12 Pro 5G 12/512Gb Blue
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 12 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.72
Разрешение экрана
2412x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%36 070 руб. 44 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651750
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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 12 Pro
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.72
Разрешение экрана
2412x1080
Частота обновления, Гц
120
Диагональ экрана, дюйм (диапазон)
от 6.5 до 7.0
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
50+32+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
да
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора, мАч
5000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора, мАч (диапазон)
от 5000 до 6000
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
575
Описание товара Смартфон Realme 12 Pro 5G 12/512Gb Blue
Стильный и современный гаджет, необходимый каждому. Объем встроенной памяти 512 Гб. Диагональ экрана 6.72 дюйм. Операционная система Android. Емкость аккумулятора 5000 мАч
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Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 12 Pro
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.72
Разрешение экрана
2412x1080
Частота обновления, Гц
120
Диагональ экрана, дюйм (диапазон)
от 6.5 до 7.0
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
Развернуть
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
50+32+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
да
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора, мАч
5000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора, мАч (диапазон)
от 5000 до 6000
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Стильный и современный гаджет, необходимый каждому. Объем встроенной памяти 512 Гб. Диагональ экрана 6.72 дюйм. Операционная система Android. Емкость аккумулятора 5000 мАч
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 512 GB, Синий, 12 GB, С хорошей камерой, С хорошей фронтальной камерой, С тремя камерами, С телеобъективом, С оптической стабилизацией, С NFC, С быстрой зарядкой, С GPS, С отпечатком пальца на экране, С Type-C, Две SIM-карты, 120 Гц, Безрамочный, Флагманские, Для пожилых людей, 8 ядер, С NFC, Две SIM-карты
Достоинства:
Комментарий:
Телефон топ за свои деньги. Шустрый, не лагает, батарею держит отлично, заряжается моментально.
Достоинства:
Комментарий:
телефон хорошенький, шустрый , симпатичный. Играми не пользуюсь, поэтому прекрасно ощущаю себя с этим телефоном. Камера хорошая, в руке у девочки " сидит" комфортно
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший но купил за 17846 ,через 4 дня подешевел на 4100 рублей. очень жаль
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в заводской коробке, все отлично работает. За свою цену аппарат хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает хорошо, если что то случится напишу позже .
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро упакован хорошо.работает.
Достоинства:
Комментарий:
с одной стороны, ну очень быстрая зарядка, но с другой стороны, есть ощущение, что и садится телефон быстро. заряда хватает на сутки
Достоинства:
Комментарий:
телефон конечно хороший но батарея садится быстро. хотя все приложения выключены
Достоинства:
Комментарий:
Пока хорошее мнение. Но ещё не разобрался.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон,я доволен.Вовремя пришел,упаковка целая.
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок пришёл запакован хорошо открыл всё что должно на месте включил работает а так дизайн классный
Достоинства:
Комментарий:
месяц пользуюсь. пока тьфу тьфу работает. доволен
Достоинства:
Комментарий:
брали на подарок. вроде норм.
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший,скорость работы отличное,заряд держит долго,только качество камеры среднее,хотелось бы лучше,а так все хорошо)
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна покупкой. Такой приятный, что не хочется отпускать из рук
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший телефон. буду брать второй на подарок!
Достоинства:
Комментарий:
норм. чехол плёнка в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший телефон, прекрасно стабильно и быстро работает, специально выбирал телефон для обычных повседневных задач вроде серфинга в интернете, просмотра видео и использования различных незаменимых сейчас приложений, все задачи закрывает, появилась эта модель как раз вовремя, так как модель 12 5g не полностью устраивала из-за ips матрицы и ненужного при этом модуля 5g для России, здесь же как раз исправлены все нюансы, которые останавливали меня от приобретения 5g версии. Отличный бюджетник, сейчас лично для меня это лучшее решение за свою цену, я держал в руках и пользовался всеми самыми популярными моделями телефонов и из всех моделей мне в свое время приглянулась больше всего именно оболочка рилми, но не было надобности в обновлении телефона и сейчас, когда наконец-то дошло дело до обновления, после покупки точно могу сказать что это лучшая оболочка из всех стандартно установленных на рынке. Это все дело вкуса конечно. За свою цену в целом я думаю минусов нет. Телефон не для тяжёлых игр не для каких-то потрясающих фото, так как все это упирается в процессор, плюс что на снэпе, но по тестам у него тоже есть свои минимальные проблемы с сильным тротлингом например. Пока для меня идеальный телефон за свои деньги минусов просто нет для меня, советую.
Смартфон Realme 12 Pro 5G 12/512Gb Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Смартфон Realme 12 Pro 5G 12/512Gb Blue
Достоинства:
Комментарий:
Телефон топ за свои деньги. Шустрый, не лагает, батарею держит отлично, заряжается моментально.
Достоинства:
Комментарий:
телефон хорошенький, шустрый , симпатичный. Играми не пользуюсь, поэтому прекрасно ощущаю себя с этим телефоном. Камера хорошая, в руке у девочки " сидит" комфортно
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший но купил за 17846 ,через 4 дня подешевел на 4100 рублей. очень жаль
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в заводской коробке, все отлично работает. За свою цену аппарат хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает хорошо, если что то случится напишу позже .
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро упакован хорошо.работает.
Достоинства:
Комментарий:
с одной стороны, ну очень быстрая зарядка, но с другой стороны, есть ощущение, что и садится телефон быстро. заряда хватает на сутки
Достоинства:
Комментарий:
телефон конечно хороший но батарея садится быстро. хотя все приложения выключены
Достоинства:
Комментарий:
Пока хорошее мнение. Но ещё не разобрался.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон,я доволен.Вовремя пришел,упаковка целая.
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок пришёл запакован хорошо открыл всё что должно на месте включил работает а так дизайн классный
Достоинства:
Комментарий:
месяц пользуюсь. пока тьфу тьфу работает. доволен
Достоинства:
Комментарий:
брали на подарок. вроде норм.
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший,скорость работы отличное,заряд держит долго,только качество камеры среднее,хотелось бы лучше,а так все хорошо)
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна покупкой. Такой приятный, что не хочется отпускать из рук
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший телефон. буду брать второй на подарок!
Достоинства:
Комментарий:
норм. чехол плёнка в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший телефон, прекрасно стабильно и быстро работает, специально выбирал телефон для обычных повседневных задач вроде серфинга в интернете, просмотра видео и использования различных незаменимых сейчас приложений, все задачи закрывает, появилась эта модель как раз вовремя, так как модель 12 5g не полностью устраивала из-за ips матрицы и ненужного при этом модуля 5g для России, здесь же как раз исправлены все нюансы, которые останавливали меня от приобретения 5g версии. Отличный бюджетник, сейчас лично для меня это лучшее решение за свою цену, я держал в руках и пользовался всеми самыми популярными моделями телефонов и из всех моделей мне в свое время приглянулась больше всего именно оболочка рилми, но не было надобности в обновлении телефона и сейчас, когда наконец-то дошло дело до обновления, после покупки точно могу сказать что это лучшая оболочка из всех стандартно установленных на рынке. Это все дело вкуса конечно. За свою цену в целом я думаю минусов нет. Телефон не для тяжёлых игр не для каких-то потрясающих фото, так как все это упирается в процессор, плюс что на снэпе, но по тестам у него тоже есть свои минимальные проблемы с сильным тротлингом например. Пока для меня идеальный телефон за свои деньги минусов просто нет для меня, советую.