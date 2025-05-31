Смартфон Realme 12 Pro 5G 12/512Gb Blue

Источник: Я ндекс Маркет

Илья Д.



Очень хороший телефон, прекрасно стабильно и быстро работает, специально выбирал телефон для обычных повседневных задач вроде серфинга в интернете, просмотра видео и использования различных незаменимых сейчас приложений, все задачи закрывает, появилась эта модель как раз вовремя, так как модель 12 5g не полностью устраивала из-за ips матрицы и ненужного при этом модуля 5g для России, здесь же как раз исправлены все нюансы, которые останавливали меня от приобретения 5g версии. Отличный бюджетник, сейчас лично для меня это лучшее решение за свою цену, я держал в руках и пользовался всеми самыми популярными моделями телефонов и из всех моделей мне в свое время приглянулась больше всего именно оболочка рилми, но не было надобности в обновлении телефона и сейчас, когда наконец-то дошло дело до обновления, после покупки точно могу сказать что это лучшая оболочка из всех стандартно установленных на рынке. Это все дело вкуса конечно. За свою цену в целом я думаю минусов нет. Телефон не для тяжёлых игр не для каких-то потрясающих фото, так как все это упирается в процессор, плюс что на снэпе, но по тестам у него тоже есть свои минимальные проблемы с сильным тротлингом например. Пока для меня идеальный телефон за свои деньги минусов просто нет для меня, советую.