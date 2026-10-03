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Мышь Defender GASSA MM-105 GRAY (52104) купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender GASSA MM-105 GRAY (52104)

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Мышь Defender GASSA MM-105 GRAY (52104) - фото 1
Мышь Defender GASSA MM-105 GRAY (52104) - фото 2
Мышь Defender GASSA MM-105 GRAY (52104) - фото 3
Мышь Defender GASSA MM-105 GRAY (52104) - фото 4
Мышь Defender GASSA MM-105 GRAY (52104) - фото 5
Мышь Defender GASSA MM-105 GRAY (52104) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь Defender GASSA MM-105 GRAY (52104) - фото 1
  • Мышь Defender GASSA MM-105 GRAY (52104) - фото 2
  • Мышь Defender GASSA MM-105 GRAY (52104) - фото 3
  • Мышь Defender GASSA MM-105 GRAY (52104) - фото 4
  • Мышь Defender GASSA MM-105 GRAY (52104) - фото 5
  • Мышь Defender GASSA MM-105 GRAY (52104) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
400 руб.  680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650699
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
13х7х4
Вес, г.
140

Описание товара Мышь Defender GASSA MM-105 GRAY (52104)

Defender Gassa MM-105 silent это удобная в использовании, чувствительная и надёжная в работе беспроводная оптическая мышь с помощью которой вы легко сможете управлять работой компьютера. Купить мышку можно не только для ПК. Девайс подключается как к компьютеру, так и к ноутбуку с помощью интерфейса радиоканал, что обеспечивает стабильность связи и высокую скорость взаимодействия. Питание мыши осуществляется непосредственно от 1xAA. Разрешение используемого в конструкции девайса сенсора составляет 1600 dpi. Благодаря этому мышка чутко реагирует на команды пользователя и может использоваться для решения различных задач. Defender Gassa MM-105 silent отлично подойдёт как для работы с офисными программами и приложениями, так и для игры в самые требовательные шутеры, бродилки и стрелялки.

Отзывы о товаре Мышь Defender GASSA MM-105 GRAY (52104)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Defender Gassa MM-105 silent это удобная в использовании, чувствительная и надёжная в работе беспроводная оптическая мышь с помощью которой вы легко сможете управлять работой компьютера. Купить мышку можно не только для ПК. Девайс подключается как к компьютеру, так и к ноутбуку с помощью интерфейса радиоканал, что обеспечивает стабильность связи и высокую скорость взаимодействия. Питание мыши осуществляется непосредственно от 1xAA. Разрешение используемого в конструкции девайса сенсора составляет 1600 dpi. Благодаря этому мышка чутко реагирует на команды пользователя и может использоваться для решения различных задач. Defender Gassa MM-105 silent отлично подойдёт как для работы с офисными программами и приложениями, так и для игры в самые требовательные шутеры, бродилки и стрелялки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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