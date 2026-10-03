Мышь Logitech M190 RED (910-005926)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M190 RED (910-005926)
Представляем вам беспроводную мышь от известного бренда Logitech – идеальное решение для вашего персонального компьютера. Элегантное сочетание ярко-красного и классического черного цветов придает устройству уникальный стиль и современный вид. Весом всего 90 грамм, мышь легкая и удобна в использовании, обеспечивая комфорт даже при продолжительной работе. Основные характеристики данной модели включают в себя оптический сенсор с разрешением 1000 dpi, который гарантирует точное и плавное управление курсором на экране. Беспроводное подключение с радиоканалом обеспечивает надежную связь на расстоянии до 10 метров, исключая спутанность проводов на рабочем месте и предоставляя свободу движения. Эта мышь питается от одной батарейки типа AA, что делает её энергосберегающей и легкой в обслуживании. Долговечность и качество – отличительные черты продукции Logitech, которые делают эту мышь идеальным выбором для работы и развлечений. Независимо от того, являетесь ли вы офисным работником или увлечены играми, эта мышь станет надежным помощником в решении ваших повседневных задач.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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