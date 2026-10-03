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Мышь Logitech M190 RED (910-005926) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M190 RED (910-005926)

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Мышь Logitech M190 RED (910-005926) - фото 1
Мышь Logitech M190 RED (910-005926) - фото 2
Мышь Logitech M190 RED (910-005926) - фото 3
Мышь Logitech M190 RED (910-005926) - фото 4
Мышь Logitech M190 RED (910-005926) - фото 5
Мышь Logitech M190 RED (910-005926) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech M190 RED (910-005926) - фото 1
  • Мышь Logitech M190 RED (910-005926) - фото 2
  • Мышь Logitech M190 RED (910-005926) - фото 3
  • Мышь Logitech M190 RED (910-005926) - фото 4
  • Мышь Logitech M190 RED (910-005926) - фото 5
  • Мышь Logitech M190 RED (910-005926) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650664
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
66.1x40.3x115.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х7
Вес, г.
190

Описание товара Мышь Logitech M190 RED (910-005926)

Представляем вам беспроводную мышь от известного бренда Logitech – идеальное решение для вашего персонального компьютера. Элегантное сочетание ярко-красного и классического черного цветов придает устройству уникальный стиль и современный вид. Весом всего 90 грамм, мышь легкая и удобна в использовании, обеспечивая комфорт даже при продолжительной работе. Основные характеристики данной модели включают в себя оптический сенсор с разрешением 1000 dpi, который гарантирует точное и плавное управление курсором на экране. Беспроводное подключение с радиоканалом обеспечивает надежную связь на расстоянии до 10 метров, исключая спутанность проводов на рабочем месте и предоставляя свободу движения. Эта мышь питается от одной батарейки типа AA, что делает её энергосберегающей и легкой в обслуживании. Долговечность и качество – отличительные черты продукции Logitech, которые делают эту мышь идеальным выбором для работы и развлечений. Независимо от того, являетесь ли вы офисным работником или увлечены играми, эта мышь станет надежным помощником в решении ваших повседневных задач.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M190 RED (910-005926)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
66.1x40.3x115.4
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам беспроводную мышь от известного бренда Logitech – идеальное решение для вашего персонального компьютера. Элегантное сочетание ярко-красного и классического черного цветов придает устройству уникальный стиль и современный вид. Весом всего 90 грамм, мышь легкая и удобна в использовании, обеспечивая комфорт даже при продолжительной работе. Основные характеристики данной модели включают в себя оптический сенсор с разрешением 1000 dpi, который гарантирует точное и плавное управление курсором на экране. Беспроводное подключение с радиоканалом обеспечивает надежную связь на расстоянии до 10 метров, исключая спутанность проводов на рабочем месте и предоставляя свободу движения. Эта мышь питается от одной батарейки типа AA, что делает её энергосберегающей и легкой в обслуживании. Долговечность и качество – отличительные черты продукции Logitech, которые делают эту мышь идеальным выбором для работы и развлечений. Независимо от того, являетесь ли вы офисным работником или увлечены играми, эта мышь станет надежным помощником в решении ваших повседневных задач.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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