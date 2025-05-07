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Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый купить с доставкой в Москве
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Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый

7 Отзывы
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Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 1
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 2
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 3
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 4
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 5
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 6
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 7
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 8
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 9
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 10
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 11
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 12
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 13
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 14
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy S24 Ultra
Цвет
фиолетовый
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 1
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 2
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 3
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 4
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 5
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 6
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 7
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 8
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 9
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 10
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 11
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 12
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 13
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 14
  • Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
1 140 руб.  1 410 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650403
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый
1 140 руб. -19%
1 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ItSkins
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy S24 Ultra
Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый

Представляем чехол-бампер от бренда ITSKINS, который идеально сочетает стиль и надежную защиту для вашего телефона. Изготовленный из высококачественного силикона, этот чехол обеспечивает отличную амортизацию и защищает устройство от случайных падений и царапин. Фиолетовый цвет придаёт вашему телефону яркий и модный вид, выделяя его среди прочих. Чехол ITSKINS предлагает легкий доступ ко всем портам и кнопкам благодаря профессионально продуманному дизайну, сохраняя при этом тонкий профиль вашего устройства. Выберите ITSKINS для уверенной защиты и современного внешнего вида вашего телефона.



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый

Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Артем А.

Достоинства:


Комментарий:
кайфовый чехол, отличное качество, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Игорь В.

Достоинства:


Комментарий:
Чехол очень красивый и приятный на ощупь, телефон с ним надежно лежит в руке, окружающие делают комплименты)
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехол. Беру второй уже, но зеленый теперь. Чехол жесткий, насечка на оборотной стороне не скользит в руках.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Александра Т.

Достоинства:


Комментарий:
классный чехол, телефон часто падает, уже несколько месяцев пользуюсь чехлом - ничего не разбилось. есть утолщения на углах. Сам чехол тоже не поцарапался внутри правдо было бы круто если бы была какая нибудь мягкая прослойка. но и без неё все цело
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Роман У.

Достоинства:


Комментарий:
Чехол хорошо сел, беспроводная зарядка работает. Уже не первый раз беру подобные чехлы от Ниллкин, контора достойная!
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Чехол подошел идеально. Отпечатков не остается, камеры закрывает. Рекомендую. Доставка на день раньше заявленной.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
весь пластиковый; жесткий; хорошо и плотно садится на телефон; довольно скользкий если сухая кожа



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ItSkins
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy S24 Ultra
Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем чехол-бампер от бренда ITSKINS, который идеально сочетает стиль и надежную защиту для вашего телефона. Изготовленный из высококачественного силикона, этот чехол обеспечивает отличную амортизацию и защищает устройство от случайных падений и царапин. Фиолетовый цвет придаёт вашему телефону яркий и модный вид, выделяя его среди прочих. Чехол ITSKINS предлагает легкий доступ ко всем портам и кнопкам благодаря профессионально продуманному дизайну, сохраняя при этом тонкий профиль вашего устройства. Выберите ITSKINS для уверенной защиты и современного внешнего вида вашего телефона.


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Артем А.

Достоинства:


Комментарий:
кайфовый чехол, отличное качество, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Игорь В.

Достоинства:


Комментарий:
Чехол очень красивый и приятный на ощупь, телефон с ним надежно лежит в руке, окружающие делают комплименты)
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехол. Беру второй уже, но зеленый теперь. Чехол жесткий, насечка на оборотной стороне не скользит в руках.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Александра Т.

Достоинства:


Комментарий:
классный чехол, телефон часто падает, уже несколько месяцев пользуюсь чехлом - ничего не разбилось. есть утолщения на углах. Сам чехол тоже не поцарапался внутри правдо было бы круто если бы была какая нибудь мягкая прослойка. но и без неё все цело
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Роман У.

Достоинства:


Комментарий:
Чехол хорошо сел, беспроводная зарядка работает. Уже не первый раз беру подобные чехлы от Ниллкин, контора достойная!
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Чехол подошел идеально. Отпечатков не остается, камеры закрывает. Рекомендую. Доставка на день раньше заявленной.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
весь пластиковый; жесткий; хорошо и плотно садится на телефон; довольно скользкий если сухая кожа


Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - стоимость товара 1140 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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